Citigroup ennustab USA ETF-turule kümnendi lõpuks kahekordset kasvu

Euroopa kaitsetööstus on pärast aastakümneid kestnud uinakut sisenenud miljardite ajajärku, kus rekordilised tellimusraamatud ja riikide taasrelvastumine on kergitanud aktsiad tehnoloogiahiidudele omaste väärtusteni, pannes investorid valiku ette: kas hüpata liikuvale rongile või karta valusat korrektsiooni.
Ajal, mil S&P 500 kümne suurima tehnoloogiaettevõtte osakaal on tõusnud esmakordselt üle 40%, seisavad investorid küsimuse ees, kas turuväärtusega kaalutud fondid pole muutunud liiga sõltuvaks üksikute megafirmade aktsiahindadest.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.