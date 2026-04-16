Miljarditehingud enne Trumpi Iraani-pöördeid viisid USAs uurimiseni
USA tuletisinstrumentide järelevalveorgan uurib rida kahtlaselt hästi ajastatud tehinguid nafta futuuride turul, mis toimusid vahetult enne president Donald Trumpi ootamatuid poliitilisi suunamuutusi Iraani sõjas.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.