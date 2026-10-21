USA tehisintellektifirma tõstis käibeprognoosi 4 miljardi võrra, aktsia sööstis 9%

USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva tõusuga, kuna SpaceXi oodatust paremad kvartalitulemused suurendasid investorite optimismi tehisintellektisektori suhtes. Samal ajal ootavad investorid Tesla ja Meta kvartalitulemuste avaldamist pärast börsipäeva lõppu.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.