Viga, mille tegemine päästis mu tootluse

Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets uurisid investorkäitumises dispositsiooniefekti, Äripäeva investor Toomas päästis seda eirates oma tootluse. Foto: Andres Haabu

Vana hea investeerimistõde ütleb, et langevatest positsioonidest tuleb suuta loobuda ning kerkivaid väärtpabereid ei tohi liiga varakult müüa – samas kogesin oma nahal, et selle reegli eiramine võib ka tootluse päästa.

Täpsemalt on tegemist dispositsiooniefektiga, mida Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Tarvo Vaarmets ja Tõnn Talpsepp selgitavad kui investorite emotsioonidel põhinevat nähtust, kus miinuses positsioone ei raatsita müüa, sest kahjumit on psühholoogiliselt raske välja võtta. „Raske on tunnistada, et läks halvasti ja saan kaotuse, see on kaks korda tugevam emotsioon, kui näiteks rahulolu,“ selgitas Talpsepp täna hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Dispositsiooniefekti teine pool on see, et plussis positsioone ei suudeta kaua hoida, sest tahetakse kasum kiirelt koju tuua ja rahulolu nautida, samas kui kasumitel on mõistlik tegelikult joosta lasta.“