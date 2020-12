Unistus 100% tootlusest purunes sekunditega

Hulk investoreid, kes Airbnb aktsiad 68 dollari eest kätte said, teenisid esimese päevaga enam kui kahekordse tootluse. Mina nende hulgas ei ole. Foto: AFP/Scanpix

Airbnb aktsia lõpetas esimese kauplemispäeva hinnal 144,71 dollarit ning esimese päeva tõus oli 113%. Mina ei teeninud sellest midagi.

Veel eile lõpetasin enda postituse sellega, et jahin aktsiaid alla 100dollarilise hinna pealt. Arusaadavalt ei ole mu kontol täna Airbnb aktsiaid ega ka loodetud kasumit, küll aga olen kogemuse võrra rikkam. Kuigi investeerimiskarjäär on mul seljataga pikk, siis USA ettevõtte börsidebüüdi esimesel kauplemispäeval noolisin aktsiaid esimest korda. Ja võin ka öelda, et tõenäoliselt jääb see ka viimaseks korraks.