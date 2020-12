Mida õpetab läbi aegade üks parimaid investeerimisraamatuid?

Kaius Kiivramees, LHV portfellihaldur Foto:

Legendaarne Warren Buffett on arvanud Philip Fisheri „Tavalised aktsiad, tavatud kasumid ning teisi tekste“ läbi aegade parimate investeerimisraamatute hulka. Sellest rebisid ette vaid tema mentori Benjamin Grahami „Intelligente investor“ ja „Security Analysis“.

Kui viimased kaks on nn väärtusinvesteerimise koolkonna esindajad, siis Fisheri raamatust on kujunenud kasvuaktsiatesse investeerimise piibel. Kui ma esimest korda seda lugesin, tundus uskumatu, et Fisher kirjutas selle aastal 1958. Tema kvalitatiivne lähenemine investeeringute valikule ei ole ajale jalgu jäänud ka täna. Aspektid, mis muudavad ühed ettevõtted suurepärasteks, teised keskpärasteks ja kolmandad ajale jalgu jäävateks, on suures plaanis samad.