Kollase Tallinna mustvalged lahendused

Foto: Anti Veermaa

Tallinna linna ootamatud piirangud haridusasutustele, ohjamaks koroonaviiruse saabuvat või juba kohale jõudnud teist lainet, näikse viitavat sellele, et linnajuhtidele eesotsas meer Mihhail Kõlvartiga tuleb meelde tuletada kahte tõde: keerulistele olukordadele pole häid lihtsaid lahendusi ning ülereageerimisel on reaalsed tagajärjed, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Asi see siis nüüd on koolid (osaliselt) distantsõppele viia?! Kui sa oled poliitik, kellel on voli niimoodi otsustada, siis lihtsalt teedki seda ja annad inimestele teada, et nüüd on nii.