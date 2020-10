Kes või mis ajab ministril jänese püksi?

Foto: Anti Veermaa

Meil leidub tipp-poliitikuid, kes lennuhirmu tõttu loobuvad teatud vastutavatest ametikohtadest, mis on inimlikult mõistetav, kuid ministri otsustusjulguse puudumist ei õigusta küll miski, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest on valitsuse suhtumine lendamisse täiesti arusaamatu. Eesmärk koroonaviiruse levikut kontrolli all hoida on igati mõistetav, samuti kevadel esimese ehmatusega seatud piirangud, kui enamik teisi Euroopa riike õhuruumi sisuliselt sulges. Kuid Eesti hilisem käitumine, mis jättis meid, niigi mobiilsusega hädas oleva euroliidu piiririigi, kõige suletumate riikide hulka, on kahetsusväärne.