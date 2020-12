Kelle soovil tegelikult aborte tehakse?

Foto: Anti Veermaa

“Milline ilus hommik! Täna on suurepärane päev abordi tegemiseks,” mõtlevad mõnede poliitikute arvates naised, kes omal soovil aborti teevad. Neile ei tule pähegi, et soovimisega pole siin mitte mingit seost, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev leiab, et Elu Marsile eraldatud eurosid saaks tunduvalt paremini kasutada, kui et anda ühingule, mille eestvedaja Liidia Hõbesalu elukaugust näitab juba seegi uskumus, et Soome jäi selle tõttu Nõukogude Liidu poolt okupeerimata, et "Soome president palvetas sellel ajal, kuid Eesti president hülgas paastu ja palve, milleks jumala prohvetid talle ettepaneku tegid."