Advokaadibüroo Turnstone: erakordse tulemuse tagavad meeskonna kirg ja energia

Advokaadibüroo Turnstone OÜ ühendab oma olemuselt üsna erinevaid inimesi, kes aga kokku moodustavad ideaalse terviku. „Oskused, teadmised ning isikuomadused on vajalikud heade tulemuste saamiseks, ent kirg ja energia on need, mis tagavad erakordse tulemuse. Meie „teeme ära” iga päev,” tutvustab büroo partner vandeadvokaat Tambet Mullari.

Advokaadibüroo Turnstone ühendab oma olemuselt üsna erinevaid inimesi, kes aga kokku moodustavad ideaalse terviku. Foto: Raul Mee

Turnstone asutati 2017. aasta jaanuaris, mil advokaadibürood Kais, Pihlak & Partnerid ning Mullari & Koch otsustasid ühineda. Loodud büroo nõustab kliente kõikides õigusvaldkondades, keskendudes arenevate valdkondade nagu andmekaitse, geenitehnoloogia, meditsiin ja start-up’id õigusnõustamisele. Eesti mõistes keskmise suurusega advokaadibüroo Turnstone peamisteks klientideks on keskmise suurusega ettevõtted, aga ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, idufirmad ja eraisikud.

Mullune oli vandeadvokaat Tambet Mullari sõnul advokaadibüroo Turnstone jaoks hea aasta. „Kuna meie kliendid on väga erinevatest tegevusvaldkondadest, siis pandeemia meie tööd väga palju ei puudutanud. Ka oli kasulikuks kogemuseks 2020. aasta märtsist alanud eriolukord. See raputas kõiki, kuid samas aitas kaasa büroo töö vajaduse korral kiireks ümberkorraldamiseks nii, et töötajad oleksid rahul ja saaksid oma tööd sujuvalt jätkata ning kliendid oleksid tõrgeteta ja professionaalsel tasemel teenindatud.”

Me praktiseerime täiuslikkust, arvestame muutustega, oleme ausad ja lugupidavad, austame oma kohustusi, töötame kõvasti ja oleme meeskond. Tambet Mullari Turnstone OÜ partner ja vandeadvokaat

Advokaadibüroo Turnstone on kirja pannud väärtused, millele igapäevatöös tuginetakse. „Me praktiseerime täiuslikkust, arvestame muutustega, oleme ausad ja lugupidavad, austame oma kohustusi, töötame kõvasti ja oleme meeskond,” loetleb Mullari. „Oleme kindlad, et neid väärtusi järgides on tagatud büroo pidev kasv nii käibe kui ka meeskonnaliikmete arvu suurendamisel. Meil ei ole eraldi eesmärki kasvada töötajate arvult, et olla Eestis suurimate büroode seas, vaid kasv peab olema kooskõlas eeltoodud väärtuste ja tagatud töödega.”

Ta lisab, et väärtuste üle on põnev arutada, aga käituma kallutab inimest see, mida ta hinges kannab. „Püüdleme alati parimat selles, mida teeme. Parandame oma tulemusi pidevalt ning peame oluliseks kvaliteeti ja produktiivsust. Miski ei püsi muutumatuna ja eriti meie tegevusalal. Mida kiiremini ja paremini kohandume muutustega, seda tugevamad ja edukamad oleme ja seda suurem on meie konkurentsieelis. Peame oluliseks loovust, energiat ja kirge, mille tekitab koos töötamine – see rikastab töökeskkonda ja genereerib paremaid tulemusi. Täidame oma lubadusi ja kontrollime järjepidevalt, et kõik oleks tehtud nii, nagu lubasime. Tulemuste eest vastutamine peegeldab meie isiklikku pühendumist ülesandele.”

Advokaadibüroo Turnstone partnerid, vandeadvokaadid Monica Pihlak, Tambet Mullari ja Kalev Pihlak Foto: Raul Mee

Klientidele pakutakse juriidilist abi üle maailma

Büroo kuulub ülemaailmsesse advokaate ja audiitoreid ühendavasse võrgustikku IR Global , kus on üle tuhande liikme.

Advokaadibüroo Turnstone teine partner, vandeadvokaat Monica Pihlak nendib, et IR Globalisse kuulumine annab büroole eksklusiivsed õigused olla esindatud rahvusvaheliselt väga kõrgel tasemel tegutsevate juristide seas. Ta lisab, et ühelt poolt ollakse tänu sellele saanud ise väga huvitavaid töid, aga samal ajal saab büroo tagada ka oma klientidele turvatunde, et nad saavad juriidilist abi üle maailma ükskõik millisest riigist.

IR Global korraldab aastas mitmeid rahvusvahelisi konverentse, mis toovad kokku advokaate erinevatest riikidest ning annavad hea tunnetuse üle maailma kehtivatest õigussüsteemidest. „Erialaselt on need tõesti põnevad kokkusaamised, sest see võrgustik on väga aktiivne, vahendades pidevalt erinevate riikide vahel informatsiooni. Samuti on ka meilt küsitud Eesti õigussüsteemi ja lahendite kohta,” selgitab Monica Pihlak.

vandeadvokaat Kalev Pihlak lõi riigikohtus Lisaks on Turnstone’il kogemusi nii Eesti õigusloome arendamisel kui ka kohtupretsedentide loomisel. Näiteks oldi kaasautor inimgeeniuuringute seaduse ehk geenivaramu õigusliku baasi loomise juures ninglõi riigikohtus pretsedendi abikaasade ühisvara jagamise teemal Hiljutine kõmuprotsess , kus Turnstone’i vandeadvokaadid Monica Pihlak ja Kalev Pihlak esindasid Siim Kallast, tõi tähelepanu ja positiivset kaasaelamist isegi kolleegidelt teistest advokaadibüroodest.

Arengu olulisim nurgakivi on ühtehoidev meeskond

Advokaadibüroo Turnstone partnerite tugev majandustaust võimaldab sügavamalt mõista äriklientide majandustegevuse olemust ja seeläbi pakkuda uuel tasemel lahendusi. Kogemused kohtuasjades võimaldavad valida iga kohtuvaidluse jaoks optimaalseima strateegia. Büroo tegevuses on tasakaalustatud nooremate värsked teadmised ja kogenumate strateegiline mõtlemine.

„Majanduslikus mõttes oleme igal aastal seadnud konkreetsed eesmärgid ja need ka suures plaanis saavutanud. Peame ülioluliseks kasvamist meeskonnana, et säiliksid omavahelised head suhted ning samas iga meeskonnaliige toetaks teisi nii erialases arengus kui ka isiklikus elus ettetulevate probleemide puhul,” tutvustab büroo partner, vandeadvokaat Monica Pihlak. „Oleme väga ühtehoidev meeskond ning peame seda oma hea arengu oluliseks nurgakiviks. Kokkuhoidev ja oma ala professionaalidest koosnev meeskond võimaldab iga kliendi küsimusele või probleemile lahenduse leidmisele personaalselt läheneda, mida suure kollektiiviga büroodes sageli ei ole võimalik pakkuda. Lisaks on meid väga soodsas suunas mõjutanud IT kiire areng ja digitaliseerimine, muutes nii meie kui ka meie klientide elu lihtsamaks ning efektiivsemaks.”

Turnstone advokaat Kirke Treial Foto: Raul Mee

Büroos töötab 8 inimest – neist 7 igapäevaselt büroos ja lisaks kodukontoris töötav raamatupidaja. „Hindame, kui töötajad teevad oma tööd suure kire ja pühendumusega ja on valmis igapäevaselt arenema, sära silmis. Koostöö eeldab vastastikust kohandumist ja mõistmist ning selle eelduseks on head suhted. Suhete eelduseks omakorda on suhtlemine, mis laabub siis, kui üksteist austatakse, usaldatakse ja arvestatakse,” räägib advokaat Monica Pihlak. „Heameelt teeb, kuidas büroo noored kolleegid, advokaadid Kirke Treial ja Cristen Helendi on büroosse tulekust alates arenenud kiirelt arvestatavateks spetsialistideks. Samas tõdeme seda tunnustavalt, mis motiveerib veelgi enam panustama noorte kolleegide arengusse. Pihlak märgib, et on kindel – mõlemad noored advokaadid on peatselt valmis sooritama vandeadvokaadi eksami, mis annab aluse ja võimaluse liituda seeläbi partnerite ringi.”

Turnstone advokaat Cristen Helendi Foto: Raul Mee

Ta nendib, et advokaadibüroos Turnstone pingutatakse selle nimel, et kõikidel büroo töötajatel oleks ühilduv arusaam eesmärkidest ja vastutusest, eeldused üksteise panuse tunnustamiseks, tulemuse õiglaseks jaotamiseks ja ka võimalike tagajärgede ühiseks kandmiseks. Advokaadibüroo Turnstone meeskonna oluliseks toeks on büroo „haldjas” büroojuht Elerin Laagus, kes suudab alati positiivselt ja mängleva kergusega kõik juuravälised probleemid lahendada.

Büroojuht Elerin Laagus Foto: Erakogu

„Märkamine ja sõnaline tunnustus on meeskonnas väga olulised. Oluliseks peame ühisüritusi, aega ja soovi leida erinevaid võimalusi motiveerida töötajaid. Tähistame koos tähtpäevi ning veedame ühiselt aega. Samuti panustame Eesti kultuuri toetamisse, olles Linnateatri sponsorid. Väga toredad on ühised kollektiivsed etenduste külastused. Tööandjana oleme võtnud oma südameasjaks toetada igat töötajat indiviidina ja koos leida lahendusi ka keerulisematel aegadel.”