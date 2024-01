AJ Tooted – juba 25 aastat Eesti suurima valikuga kontori- ja laosisustuse müüja

Suurima valikuga kontori- ja laosisustuse müüja AJ Tooted AS oli ja on Eesti mõistes täiesti eriline ettevõte, mis alustas oma tegevust siin turul 25 aastat tagasi kataloogimüügiga. Ettevõtte juhi Madis Rätsepa sõnul on AJ Tooted eesmärk pakkuda lisaks suurimale valikule parimat kvaliteeti ja teenust ning selle tõestuseks avas äsja Tallinnas Pärnu maantee 158 uksed uus AJ Salong.

AJ Tooted on Rootsi perefirma AJ Produkter AB tütarfirma, kel on kogemusi ligi 50 aastat ning kelle põhitegevusala on kontori-, lao- ning tööstusmööbli müük ettevõtetele. Rätsepa sõnul võib kogu AJ Tooted meeskond tunda uhkust, et vaatamata majandusraskustele ja erinevatele kriisidele ollakse suutnud olla stabiilselt edukas ettevõte. 2023. aastal saavutati taas – koos 0,9 protsendi teiste Eesti ettevõtetega – kõrgeim AAA krediidivõime. Ja viimane suurem uudis on äsja avatud uus salong Pärnu maantee 158, kuhu oodatakse nii seniseid kui ka uusi kliente tutvuma toodetega ja saama värskeid ideid ning häid nõuandeid ruumide sisustamiseks.

Esimesed kataloogid said klientidele saadetud juba 1995. aastal soomekeelsetena, kuhu olid sisse kleebitud eestikeelsed müügitingimused. Klientide positiivne tagasiside viis eestikeelsete kataloogide trükkimiseni ning järgneva nelja aasta head müügitulemused veensid Rootsi omanikku looma Eestisse tütarfirma. Nii registreeriti 1999. aastal AJ Tooted AS. Tänaseks on emaettevõttel Euroopas ligi 20 tütarfirmat. „Müts maha omaniku julguse eest, sest toona oli Eestis päris keeruline majandusolukord, me polnud Euroopa Liidus ning kaubavahetus käis läbi tollipiiri,” meenutab Eesti ettevõtte juht Madis Rätsep.

Samas oli aga siinsel turul puudus kvaliteetsest kontorimööblist ning trumbiks sai ka kiire tarne. Kindlasti on üheks ettevõtte äri edukuse alustalaks lai valik, kust leidub meelepärast igale maitsele ja vajadusele alates toolidest ja diivanitest kuni turvakappide ja transpordikärudeni. Ja 25 aastat tagasi oli aeg, mil kataloogist tellimine oli äärmiselt populaarne.

Omaniku arenguplaanides oli ka ettevõttele Eestis oma kontori- ja laohoone soetamine, mis sai teoks juba 2001. aastal. Lasnamäel Paneeli tänaval avatud esindus tagas klientidele parima teeninduse ja kiirema tarne.

Uue salongiga Pärnu maanteel astutakse Rätsepa sõnul aga klientidele veel üks suur samm lähemale ning sellega tahetakse näidata tehaste kõrget taset, uusi tooteid, võimalusi ja seda, et suudetakse pakkuda palju enamat kui kataloogi.

Tänased kontorimööblitrendid: ergonoomilisus ja paberivabadus

Väga suur osa ettevõtte müüdavatest toodetest tulebki enda tehastest: AJ Tooted emafirma omab metallmööbli tehast Slovakkias, kontorimööbli tehast Poolas, pehmemööbli tehast Leedus ning koostööd tehakse ka erinevate tarnijatega, nende seas ka Eesti ettevõtetega. Kontsernis on tööl enda disainerid, tootearendajad ja tõhus kvaliteedikontrollisüsteem, et kõik tooted vastaksid nõudmistele. Tootevalik laieneb iga aastaga, pakkumises on nii kontori- ja koolimööbel, ühiskondlike, tootmis- ja laoruumide sisutus, aga ka mööbel kodukontoritesse ja eraisikutele.

Rätsepa sõnul on aastatega kontorimööbli trend liikunud ergonoomilisuse poole ja kaasajastatud vastavalt kontortehnika arengule. „Ehk vanasti oli meil ju vaja eraldi arvutilauda, klaviatuurisahtlit ning lisaks printerilauda, aga täna on enamikul sülearvutid. Vähenenud on ka paberikäsitluseks vajalike elementide sortiment: enam pole vaja postisorteerimise riiuleid ning igapäevaseid dokumendisahtleid, sest oleme teel paberivaba kontori poole. Ja üha rohkem kõnetab inimesi väljend õnnelik ehk tervislik töökoht. See tähendab, et töötajal peavad olema oma ülesannete täitmiseks ja tööõnne saavutamiseks head töötingimused, sest nii tõuseb tema töö efektiivsus ning paranevad tööandja tulemused. Iga ettevõte ja asutus vajab jätkusuutlikuks arenguks efektiivset töökeskkonda.”

Viletsat toodet aastakümneid ei müüks

Rootsis on AJ Produkter AB-l kümmekond kataloogi teel kaupu pakkuvat konkurenti, Euroopas veelgi rohkem. Eestis aga keegi nii laia valikut kontorimööblit kataloogi teel ei paku, pigem on teistel mööblimüüjatel lihtsalt kitsam valik koolimööblit või kontorikaupu. „Kindlasti ei saa öelda, et meil puuduks konkurents, kuid meie eelis on, et AJ Tooted pakub kvaliteetmööblit korraga, kiiresti ja ühest kohast. Meil on tuhandeid püsikliente, kes vastavalt oma ettevõtte arengule soetavad mööbliesemeid iga mõne aasta tagant juurde,” selgitab Rätsep.

„Kui müüksime viletsat kaupa, siis oleksime 2-3 aastaga olnud turult kadunud. Aga vastupidi! Meie tooted muutuvad aina paremaks – jälgime tootmisahelas peale kvaliteedi ka jätkusuutlikkust, tootmisjääkide käitlemist ning taaskasutatud materjalide kasutamist. Meie emaettevõttele on keskkonnasõbralikkus oluline nii tooraine, tootmise kui ka transpordi osas. Arendame pidavalt oma e-poodi, et vähendada paberkataloogide trükkimist.”

Ta lisab, et viimased aastad on läinud hästi, sealhulgas ka aasta 2023. „Mingil määral on muidugi ümberringi toimuv ka meid mõjutanud, aga võib öelda, et meil on tööprotsesside juhtimine rasketes olukordades kontrolli all. Oleme eelmiste kriisidega karastunud. Alati ei saa ajakirjanduse negatiivsust uskuda, vaid tuleb tööd teha ning mitte lasta end heidutada! Meie pluss on muidugi ka see, et kontsern on suur ja suudame hoida hinnad klientide jaoks optimaalsed. Me ei pea jooksma iga hinnatõusuga kaasa. Samas ei maksa meie toodete hulgast otsida kõige odavamat hinda, sest oleme seda meelt, et pigem maksta veidi rohkem, aga siis muresid on ka vähem. Võib julgelt kinnitada, et see valik on olnud õige, sest meie kaup müüb end ise.”

AJ Tooted on oma mööbli ja sisustusega varustanud paljusid Eesti ettevõtteid ning ametiasutusi, nagu Tartu Ülikooli Kliinikumi, paljusid koole ja päästekomandosid. „Osaleme meelsasti riigihangetel ning oleme suutelised täitma ka kõige nõudlikumad hanked,” kinnitab Rätsep. „Meie eesmärk on olla kliendisõbralik ning üllatada oma partnereid uute lahenduste ning võimalustega. Suur tänu klientidele, koostööpartneritele ja töötajatele, kellega koos oleme siin turul nii kaua tegutsenud!”