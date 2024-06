Tagasi ST 27.06.24, 14:15 Milline on ettevõtte roll riigikaitses? Coop Pank: reservisti palga säilitamine on hea algus Eesti riigi julgeolek sõltub igaühe panusest ja ka ettevõtetel on oma osa mängida. Tööandjal on võimalik mitmeti kaasa lüüa, näiteks säilitades reservõppekogunemistel osalejate töötasu, pakkudes reservistidele soodustusi, võimaldades vaba aega või kodust töötamise võimalust, kui elukaaslane on õppekogunemisel.

Ettevõtted otsivad ise võimalusi riigikaitsesse panustamiseks. Info jagamiseks on kaitseministeerium loonud ettevõtjatele ühepäevase riigikaitse kursuse.

Foto: Raul Mee

Tunnustatud panuseks on ka see, kui ettevõtted julgustavad reservväelasi õppekogunemistel osalema ja säilitavad seejuures nende töötasu, selgitab kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juht Martin Reisner Äripäeva raadio sisuturundussaates. Reisneri sõnul on just kaotus sissetulekus põhiline takistus, miks õppekogunemistel ei osaleta.

Coop Panga personalijuht Janika Valliste lisab saates, et nende töötajad, kes osalevad õppekogunemistel, saavad oma töötasu kätte täies ulatuses ja see on elementaarne.

„See on hästi loomulik, et tööandjad selle töötasu säilitavad õppekogunemise ajaks. Meie oleme eestimaine pank ja meil on väga oluline, et elu Eestis jätkuks vähemalt sama hästi, nagu ta on tänaseni jätkunud. Ja üks põhilisi faktoreid selle juures on, et me oleme vaba riik ja et me saame iseseisvas riigis toimetada ja ma arvan, et iga tööandja, kellel vähegi võimalik, saab sellest ka aru – kõige väiksem asi on töötasu säilitamine,“ lisas Valliste.

Kas iga Eestis tegutsev ettevõte saab riigikaitsesse panustada? Millisel moel on võimalik anda panus riigikaitsesse ettevõttena? Mida tähendab tiitel „Riigikaitsjate toetaja“ ning kuidas seda saada? Küsimustele saab vastuse saatest. Saadet juhib Lauri Toomsalu.

