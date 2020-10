Rain Rannu Bolti ja TransferWise’i edust: see on vaid jäämäe tipp

Ingelinvestor Rain Rannu. Foto: Raul Mee

Neljapäevases hommikuprogrammis rääkisime ingelinvestori, investeerimisfondi Superangel partneri Rain Rannuga sellest, mida välja lugeda sellest, et Rikaste TOPi tipu on vallutanud idufirmade omanikud. Rannu sõnul pole tegemist millegi üllatuslikuga, kuna laias maailmas on sarnaste edetabelite tipus samuti tehnoloogiafirmad.

Nimelt selgus täna avaldatud Rikaste TOPist, et ka sellel aastal võitsid edetabeli TransferWise’i asutajad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus, kelle varade väärtus on südasuvise tehingu toel kasvanud kiires tempos. Kolmandal kohal oli Bolti asutaja Markus Villig ehk esimest korda võtsid kogu esikolmiku endale noored tehnoloogiaettevõtjad.