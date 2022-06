Henrik Hololei kutsub umbes lennujaamade tõttu kokku kriisinõupidamise

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei rääkis hommikuintervjuus olukorrast lennunduses. Foto: Andras Kralla

Plahvatuslikult kasvanud nõudlus lennureiside järele on tekitanud mitmetunnised ummikud Euroopa lennujaamades. Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei tunnistas Äripäeva raadios, et reisijad kogevad praegu palju rohkelt negatiivset.

Hololei on kutsunud kokku ülehomseks enda juurde nõupidamisele Euroopa lennujaamade ja lennuettevõtjate assotsiatsioonid, et teemat arutada. “Siin pole mõtet kellegi peale näpuga näidata, see ei vii meid mitte kuhugi, meil on vaja reaalseid lahendusi,” rääkis Hololei.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev