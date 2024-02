Mida peaks investor teadma tulude deklareerimisest?

Läti Panga president: investeeringuid tuleb kiirendada

Lõunanaabrite majanduses on sarnaselt Eestiga keeruline aeg, kuid ometi läheb neil paremini kui meil. Läti keskpankur leiab aga, et lahendada on vaja veel üks suur murekoht seoses investeeringutega.

