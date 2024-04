Metsamajandajad kardavad piiramatult vohavaid piiranguid

Marti Piirimäe Foto: Toomas Kelt

Erametsade majandajad tunnevad, et riik kehtestab hoogsalt piiranguid metsade majandamisele, kuid ei mõtle pikemas perspektiivis puidu saamisele, räägib saates “Mets ja majandus” Eesti suurima erametsaomaniku Foreko tegevjuht Marti Piirimäe.

Eesti metsandust on juba pikki aastaid piiranud probleem, et meil ei ole kohalikku puidu keemilise töötlemise võimekust ja paberipuidu turg on Skandinaavia ostjate tõmbetuules, räägib Piirimäe. Nüüd on mitu ettevõtet näidanud üles huvi sellise tööstusettevõtte rajamise vastu, kuid takistuseks võib saada tooraine.