Artem Umanets, RIA.com Marketplaces: „Eesti peab arendama IT-sektorit, mitte maasikaid kasvatama“

Marketplaces OÜ juhatuse liige Artem Umanets

Koroonaviiruse pandeemia mõjutas kõigi Eesti ettevõtjate tegevust. Paljud ettevõtted on uksed sulgenud või töötajaid koondanud. Töötuse määr on tõusnud 2016. aasta tasemele. RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artem Umanets seletab, miks peab Eesti arendama IT-sektorit ja sellesse investeerima.

Töötus kasvab, aga mitte IT-sektoris

Eesti Statistikaameti andmetel oli 2020. aasta juulis töötuse määr 7,1% tööealisest rahvastikust. See on ligikaudu 50 000 töötut väikses Eestis. Veel 2019. aasta lõpus oli töötuse määr 4,4%.

Artem Umanetsi sõnul on pandeemia tõttu kõige rängemalt kannatanud hotellindus ja toitlustus ning kõige vähem on kannatanud IT-ettevõtted.

„Jah, kindlasti on ka selliseid IT-ettevõtteid, kes isegi pidid osa töötajatest koondama. Kuid enamasti on ettevõtete finantstulemused püsinud koroonaeelsel tasemel ja mõned isegi kasvatasid kiirelt käivet. Üldiselt IT-spetsialistide hulk Eestis kasvab“, räägib RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artem Umanets.

Statistikaameti andmed kinnitavad Artemi sõnu. Pandeemia ajal kasvas IT-sektori töötajate hulk 1,1%. Kuid peamiselt läksid eestlased tööle põllumajanduse ja metsanduse valdkonda, kus tööhõive määr kasvas jaanuariga võrreldes 14,1 protsendipunkti.

IT-sektor toob hiigelsuurt kasumit

Praegu töötab Baltimaades ligikaudu 26 000 IT-spetsialisti. Tänu e-residentsuse programmile on Eesti IT-töötajate hulk tõusuteel. E-estonia.com veebilehe andmetel on Eestis registreeritud 4800 IT-ettevõtet. Nende käive on 3,6 miljardit eurot aastas. Kui rääkida finantsidest, siis 2019. aasta lõpus oli IT-sektori osakaal Eesti SKPst 6,2%. IKT-sektor kasvas kõige kiiremini ja lisandväärtus kasvas eelmisel aastal 29% võrra.

„2020. aasta juulis avaldatud andmetel langes Euroopa Liidu SKP käesoleva aasta teises kvartalis 14,4%, võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Lätis oli 2020. aasta teise kvartali majanduslangus 3,7% ning Eestis oli see 6,9%,“ räägib Artem Umanets.

Artem on kindel, et riik peab looma tingimused uute IT-ettevõtete ja spetsialistide juurdemeelitamiseks.

„Eesti peab investeerima IT-sektorisse, mitte maasikaid kasvatama. Koroonaviiruse pandeemia on seda selgelt näidanud. Riik peab looma kõik tingimused, alates maksudest kuni pankadega koostöö hõlbustamiseni. Niiviisi tahab üha rohkem IT-spetsialiste tulla tööle meie riiki. Kui meie ei tee seda, siis seda teeb näiteks Läti, kus palgad IT-sektoris on juba kõrgemad kui Eestis“, räägib Artem Umanets RIA.com Marketplaces OÜst.

RIA.com Marketplaces: koroonaviirus ja edu

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces on asutatud 2014. aastal ja teeb äri hiigelsuures Ukrainas. Ettevõte on tuntud tänu projektidele, mis pälvisid Ukraina rahvusbrändi tiitli. AUTO.RIA.com on automüügi online-keskkond, mis on maailma automüügiportaalide edetabelis viiendal kohal. Teine projekt on online-kinnisvaraportaal DOM.RIA.com.

Artem Umanets seletab oma ettevõtte näitel, miks riik ja investorid peavad pöörama tähelepanu IT-sektorile. Tema sõnul võib see tulevikus mõjutada terve riigi arengut ja muuta seda edukamaks.

„Me teeme edukat äri suures Ukrainas. Viimase nelja aasta jooksul oli meie kasv keskmiselt 57% aastas. Koroonaviiruse pandeemia alguses prognoositi paljudele ettevõtetele langust ja muretseti tuleviku pärast. Aga mitte meie ettevõttes. Me mitte ainult elasime karantiini üle, vaid ka tõestasime, et raskel ajal on võimalik näidata erakordseid finantstulemusi,“ räägib Artem Umanets.

Artemi sõnul plaanib RIA.com Marketplaces lõpetada 2020. aasta vähemalt 50% kasvuga.„2019. aasta esimese poole käive oli 4,6 miljonit eurot. 2020. aasta esimese poolaastaga teenisime juba 7 miljonit eurot. Erakordne kasv oli 53%. Ja seda karmi karantiini tingimustes. Kas põllumajandus suudab näidata selliseid finantstulemusi?“ räägib Artem. „Samuti on meie ettevõte tänavu maksnud 2,212 miljonit eurot dividende ja 463 000 eurot makse.“

Küsimusele kas RIA.com Marketplaces plaanib tulla börsile, vastab Artem Umanets nii:

„Kindlasti plaanime aktsiate avalikku esmapakkumist (IPO) ja tulla Nasdaq Baltic börsile. Praegu lõpetame audiitorkontrolli. Arutame kõiki küsimusi meie aktsionäridega. Koroonaviiruse pandeemia lükkas tähtajad edasi, kuid ei ole meie plaane seganud.“