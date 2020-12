Prindi.me: kohaneme iga päev uue olukorraga

„Mõeldes ajale aasta tagasi, tundub nagu oleksime elanud hoopis teises maailmas. Sel ajal olid meil suured ja ambitsioonikad plaanid, kavandasime USA ja Euroopa turgude vallutamisest. Tänane reaalsus on paraku hoopis midagi muud,” ütleb Trükiettevõtete TOP-i 9. koha omanik, trükifirma Prindi.me OÜ arendusjuht Vassili Bendak.

Tema sõnul ei osanud keegi ette kujutadagi, et sellised suured muutused on tulemas. „Kõik riigid kipuvad oma piire sulgema, ärid keskenduvad aina enam siseturgudele ning püüavad ellu jääda, võttes ette isegi kõige väiksemaid töid. Ekspordiga liigume küll samm-sammult edasi, kuid mitte nii kiiresti kui esialgselt planeerisime. Meie esimene siht on täna Skandinaavia.”

Kevadisel keerulisel ajal, kui hoobilt kadusid nii tellimused kui ka kliendid ning Lasnamäel tegutsevas väikeses trükikojas seiskusid masinad, oli selge, et peab kiirelt olukorraga kohanema. „Pidime leidma lahenduse, kuidas tegevust jätkata,” räägib Bendak. „Tekkis mõte, et saame teatud aja ehk visiir-kaitsemaske ja kaitseekraane toota, mille järele oli nõudlus. Pealegi olid meil olemas selleks vajalikud töövahendid, masinad ja materjalid. Eriolukorras, mil firmad soovisid oma töötajaid kaitsta, oli erinevaid kaitsevahendeid väga vähe ning nende tootmine oli hea mõte.”

Õige otsus oli ka hakata mullu arendama riigihangete suunda, sest just see on aidanud ettevõttel raskel ajal vee peal püsida. Kokku on Prindi.me võitnud ligi 500 000 euro eest hankeid ja nende portfelli kuulub hetkel 300 000 euro eest lepinguid erinevate riigiasutustega nagu Tallinna Linnakantselei, Eesti Post, Eesti Energia, Ida-Viru Keskhaigla, Tartu Ülikooli kliinik ja Maanteeamet. Kuna lepingute tähtajad kestavad aastani 2022, on hetkel paariks aastaks vundament all.

„Kasutame uusimat digitaalse printimise tehnoloogiat, mis vähendab oluliselt tootmiskulusid. Elektrooniline tootmissüsteem võimaldab tellimusi protsesside automatiseerimise abil kiiresti täita. Oleme ühe katuse alla koondanud erinevaid trükitehnoloogiaid, mis annab võimaluse pakkuda konkurentidega võrreldes laiemat teenusevalikut. Tänu mittestandardsele ja paindlikule lähenemisele ning erinevate trükitehnoloogiate kombineerimisele pakume klientidele parimaid lahendusi ja oleme keerulistes projektides konkurentidest mitu sammu ees,” toob Prindi.me omanik Dmitri Veliki välja ettevõtte tugevused.

Keskendumine B2B mudelile

Täna on Prindi.me põhirõhk keskenduda B2B mudelile ja huvitatud ollakse võtmeklientide leidmisel. „Meil on võimalik pakkuda väga häid tingimusi nii hinnas kui ka teeninduse kvaliteedi osas. Meil on iga võtmekliendi jaoks personaalne tellimiskeskkond, mis on optimeeritud vastavalt tema vajadusele. Seal saab tellija jälgida oma tellimuste staatust ja soovi korral õigel ajal oma tellimusele korrektuure teha. Agentuuridele ning turundus- või projektijuhtidele on reklaamkampaaniate korraldamisel suureks abiks ja garantiiks, et tööd valmivad õigel hetkel,” selgitab Bendak. „Pakume mugavat täislahendust kujundamisest ja trükist kuni reklaamide paigaldamiseni – klient ei pea otsima erinevaid tööde teostajaid, vaid saab kõik teenused ühest kohast. Meie kolm kujundajat on suurte kogemustega ja loovad lahendusi ka kõige nõudlikumale maitsele.”

Lisaks pakutakse vahendajatele, edasimüüjatele ja agentuuridele nii-öelda Drop Shipping ehk otsekaubanduse meetodil kauba saatmist lõppkliendile, kus pakk on vormistatud kooskõlas müüja identiteediga. „Kindlasti tegeleme edasi ka B2C suunaga ja arendame selle jaoks eraldi e-poe platvorme nagu fuzelab.ee, bännerid.ee, firmakalendrid.ee ja covid-19.prindi.me,” loetleb arendusjuht. „Trükimaailm on nii lai ja suur, seega temaatilised e-poed aitavad meil erinevaid müügisuundi arendada. Turu erinevate segmentide jaoks peame pakkuma erinevaid tooteid.”

„Maanteeameti koostöö PrindiMe OÜ-ga algas 2019. aastal, kui nad võitsid meie Liiklustarga liiklusmängu trükkimise hanke. Koostöö on olnud konstruktiivne, kuna tegemist oli päris keeruka mängu trükkimisega. PrindiMe inimesed olid alati valmis meiega mängu lahenduste osas kaasa mõtlema ja ettepanekuid pakkuma. Üheskoos leidsime parimad lahendid ja oleme saanud mitmelt lasteaialt tagasisidet, et tegemist on mitmekülgse ja kvaliteetse õppemänguga. Selle toreda mängu tutvustavat veebinari saab vaadata www.liikluskasvatus.ee lehelt.” Kristi Juhkam Maanteeameti peaspetsialist

Investeeringud tehnoloogiasse pakuvad klientidele laiemat valikut

Prindi.me arendab aktiivselt laiformaat trükkimise suunda ja on soetanud uusi masinaid, mis annavad võimaluse trükkida XXL-formaadis. Näiteks trükiti ja õmmeldi hiljuti kokku suured tekstiilist golfiväljakute taustapildid sisegolfi dekoratsioonideks, millest ühe suurus oli 26x7 meetrit. Lisaks telliti uus UV-trükilaud, mis võimaldab otse trükkida erinevatele plaatmaterjalidele nagu kartongile, PVC-plaadile, metallile, klaasile jne.

Algusaegadel tegutses ettevõte suhteliselt väikestes ruumides ning kui tunti, et pidevas ruumipuuduses hakkab tootlikkus langema, otsustati arenemiseks kolida. Ideaalne koht leiti Tallinnas Peterburi tee 81 tootmishoones ühise katuse all teiste Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmete Igepa Libra Vitalise, Vaba Maa ja Printoniga. „Huvitav on see, et ühise katuse all ei ole konkurente, vaid iga ettevõte täiendab teineteist ühises sünergias. Näiteks Igepa müüb trükikodadele ja ka meile materjali ning seadmeid, Vaba Maa trükib turvatrükiseid ja Printon teostab ofsettrükki. Meie oleme aga keskendunud rohkem digitrükile ja projektijuhtimisele. Meie uut kodu võiks nimetada Trükimaailmaks, kus on kogu trükiteenuste spekter kaetud!” ütleb Bendak. Samas hoones asub ka Plaadimaailm ja üle tee Büroomaailm.

Uues hoones on Prindi.me stock-office-tüüpi pinnal ruumi 1600 m2 endise 700 m2 asemel. Olemas on suur šõuroom tehtud töödega ja palju katalooge, kust klient saab palju inspireerivaid ideid. Täna on ettevõtte tootmispotentsiaal eelmise aastaga võrreldes kolmekordistunud ja tööde teostamise kiirus on samuti tõusnud. Suures laos ladustatakse soovi korral klientide reklaamaterjale ehk kui trükikoda võib teha ette suurema tiraaži tooteid ja väljastada kliendile neid vastavalt vajadusele. Klient hoiab kokku raha, makstes hulgihinna.

Samuti on nüüd olemas nii kuiv ja suur ruum sõidukitele kleebiste paigaldamiseks. Varem oli Bendaki sõnul paras peavalu, sest selleks pidi eraldi ruume üürima. Nüüd on teenus kiire ja mugav mõlema osapoole jaoks, sest nii trükkimine kui ka paigaldamine toimub ühes kohas.

Prindi.me juured ulatuvad aastasse 2009, mil pikaajalise trüki- ja reklaamikogemusega inimesed asutasid loova ja potentsiaalika agentuuri FuzeLab Advertising, mis keskendus reklaammaterjalide kujundamisele ning tegutses mitu aastat vahendajana trükikodade, valmistajate ja klientide vahel, otsustades siis hakata ka ise pakkuma trükiteenuseid. Nii sündiski 2013. aastal Prindi.me. Eelmisel aastal avati Web2Print lahenduse pilootprojekt ehk trükiste e-pood „Fuzelab.ee – Sinu e-trükikoda”, kus kliendil on võimalik ise kujundada tooteid või lisada programmi juba olemasolev trükifail ning tellida trükiseid mugavalt ning kiiresti koju, kontorisse või lähimasse pakiautomaati.