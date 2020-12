Anne Sulling oma luksuskudumite brändist: see on külmakartlikele naistele, kes soovivad elegantsed välja näha

Foto: Silja Tõntson

2019. aasta kevadel Riigikogust lahkunud endine väliskaubandusminister Anne Sulling asutas Swedbankist saadud stardilaenu toel luksuskudumite brändi, soovides teha päris oma asja. Mõtted selles suunas olid liikunud juba mõnda aega, sest ta oli leidnud probleemi, mis vajas lahendamist.

“Olen kohutav külmavares! Alatasa on mul töistel kohtumistel nii Eestis kui kaugemal olnud probleem sellega, mida selga panna. Soojad rõivad on justkui mõeldud eeskätt vaba aja veetmiseks, mitte aga esinduslikeks koosviibimisteks,” rääkis Sulling. Ta tegi uurimistööd oma sõprade ja kolleegide seas ning sai kinnitust, et ei ole oma murega üksi. Lahendust otsides jõudis ta peente kudumistehnoloogiateni.

Majandusanalüütiku taustaga tulevane ettevõtja käis kudumise valdkonna kohta kogemusi ammutamas nii Šotimaal, Saksamaal kui ka Itaalias. Kudumite tootmine on tänapäeval kõrgtehnoloogiline ja eeskätt programmeerimisoskusi nõudev tegevus ning seetõttu läbis ta Suurbritannias masinkudumise ja disaini koolitused, et mõista mida ja kuidas on võimalik kududa.

Arendusprotsessis Sullingut mentorina nõustanud Ionel Lehari aitas esialgu võimatuna näiva ülesande väikesteks tükkideks teha nii, et iga tükk eraldivõetuna tundus lõpuks tehtav.

Kõige keerulisem kogu protsessis oli leida tootja, kes oleks alustava ettevõtjaga nõus koostööd tegema. Igal pool oli vastus eitav. Otsingud viisid lõpuks Itaaliasse, kus üks tootja oli valmis koostööd katsetama ja väikeseid partiisid tootma.

„Minu pulss oli väga kõrge, kui sõitsin esimest korda Itaaliasse võimaliku tootja juurde. Olin seda kohtumist edasi lükanud, sest polnud kindel, kas minu kavandid ikka on piisavalt head. Viimistlesin neid viimase minutini,” meenutab Sulling.

Ent millist materjali kasutada tõeliselt naiselike ja elegantsete kudumite puhul? Lõngade valik oli suur katsetamine. Ühelt poolt on oluline, et kudum oleks nahaga kokkupuutel erakordselt meeldiv, pehme ja soe. Teisalt, kuna tegemist on ärikohtumistele sobivate rõivastega, siis on tähtis, et need hoiaksid hästi vormi. Nii jõuti lõngaseguni, kus ülipeenele kõrgkvaliteetsele meriinovillale on lisatud veidi elastaani.

8 fotot Foto: Silja Tõntson

Esimene partii Anne Sullingu luksusbrändi Arctic Affair sviitreid ja kleite sai valmis tänavu sügisel ning neid saab osta veebipoest arcticaffair.com. Algusest peale on bränd loodud rahvusvahelisele turule, kuna Eesti turg üksi on eksklusiivsete toodete jaoks liiga väike. Hinnaklass on kvaliteedist tulenevalt kõrge ning rõivad on mõeldud ennekõike külmemasse kliimasse, mistõttu näeb noor ettevõtja peamiste turgudena Põhja-Euroopa ja Põhja-Ameerika riike. „Neil turgudel nähtavuse saavutamine saab olema üks põnev katsetamise ja õppimise protsess,“ märkis ta.

Ettevõtte käivitamiseks kasutas Sulling Swedbanki KredExi käendusega stardilaenu, mille eest sai töötada välja brändi nime, CVI, registreerida kaubamärgi, töötada välja toodete prototüübid, osta lõngad ja tasuda tootmise eest. “Edasist tegevust tuleb finantseerida müügist, sest kõige parem rahastaja on ikkagi klient,“ märgib ta.