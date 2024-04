Alma Career: teerajaja parema töömaailma loomisel

Maailmas, kus värbamise ja tööhõive maastik pidevalt areneb, on Alma Career pühendunud tööturu uuendamisele ja kõigi jaoks parema töömaailma kujundamisele. Varem tuntud kui CV-Online Estonia OÜ, on Alma Career Estonia OÜ nüüdseks võtnud uue nime ja suuna.

Meie hiljutine identiteedimuutus tähendab enamat kui lihtsalt visuaalset kaubamärgi muutmist: uus bränd positsioneerib Alma Career’i turul kaasaegse, uuendusliku ja tervikliku B2B (business-to-business) kaubamärgina, mis suudab pakkuda oma klientidele parimat kvaliteeti ja teenuseid rahvusvahelisel tasandil.

Alma Career’i uus suund: Tööturu muutmine ja ettevõtetele lisaväärtuse pakkumine

Kuna globaalses tööjõus toimuvad enneolematud muutused, millele on kaasa aidanud suurenenud mobiilsus, hübriidkontorimudelid ja tehnoloogilised edusammud, mõistab Alma Career vajadust selles dünaamilises keskkonnas kohaneda ja juhtida. Otsuse uue kaubamärgi kasutuselevõtuks ajendas arusaam praegustest turutrendidest ning soov kohanduda nii tööandjate kui ka tööotsijate muutuvate vajadustega.

Istusime hiljuti oma tegevjuhi Agu Vahuriga maha, et süveneda Alma Career’i teekonda, väärtustesse ja identiteeti, mis määratleb meie uue kaubamärgi.

Alma Career tegevjuht Agu Vahur: „Alma Career’i visuaalne mängulisus peegeldab tänapäeva tööturule omast vabadust ja loovust, inspireerides inimesi entusiastlikult ja enesekindlalt kasutama erinevaid võimalusi.”

Mis ajendas Alma Career’i looma oma uut identideeti ja kuidas see ühtib praeguste turutrendidega?

Alma Career on paljude tööportaalide ja nendega seotud teenuste vihmavari. Alma Career brändi juurutamine koos vastava identiteediga võimaldab meil areneda nii sisemiselt kui ka suhelda väliselt. Alma Career’i kaubamärk on oluline nii rahvusvahelise müügi kui ka tööandja brändingu seisukohalt, pakkudes väärtust ühe ühtse rahvusvahelise kaubamärgi kaudu. Pean ka tunnistama, et mulle väga meeldib uue brändi visuaalne mängulisus. See annab hästi edasi kaasaegset suundumust tööturul suurema vabaduse poole – suurenenud liikuvus ja valikuvõimalused, mida hübriidbüroo meile pakub.

Millisena näeb Alma Career oma rolli kaasaegse töömaailma kujundamisel?

Alma Career on meie turgudel tööturu arvamusliider. Oleme meedias nähtavad ja valmistame ette hulgaliselt sisuturundusmaterjale. CV.ee on läbi viinud hulgaliselt uuringuid ja analüüsinud paljusid muid olulisi teemasid, mis on seotud töömaailmaga. See tähendab, et me märkame turul toimuvaid trende väga varakult ja toimime seejärel tööturu arengu katalüsaatorina. Toome välja parimad tavad ja tööandjad, olles ise tööturul eeskujuks.

Kuidas Alma Career eristub teistest selles valdkonnas tegutsejatest?

“Kohalik süda” on selle nimi. Meie suurimad ja ohtlikumad konkurendid on globaalsed platvormid enamikul turgudel. Teadmised ja kohalolek meie kohalikel turgudel annavad meile eelise. Lisaks toetame ja arendame kohalikku töökultuuri ning hoiame oma meeskonda motiveerituna. Töötame selle nimel, et tagada paremad töökohad kõigile.

Millised väärtused juhivad Alma Career’i tegevust?

Viimases Alma Career’i töötajate seas läbiviidud küsitluses mainiti kõige sagedamini avatust, samuti julgust. Minu arvates on need kaks olemasolevat liini olemasolevas Alma Career’i kultuuris. Siiski on meil endiselt veidi erinev organisatsioonikultuur erinevates piirkondades ja riikides, mida mõjutavad ka kultuurilised erinevused rahvuste vahel. Ühtse kultuuri loomine suurel geograafilisel alal võtab aega. Oleme Alma Career’is teadlikult vältinud ülalt alla väärtuste juurutamist. Selle asemel keskendusime esmalt ühistele tööpõhimõtetele ja kaasasime Alma Career’i juhtimisfoorumi – 50 juhti kõigist piirkondadest, et sõnastada tööpõhimõtted. Alma Career ühise organisatsioonina on veel uus asi. Peame laskma inimestel mõnda aega integreeritumalt töötada ja seejärel naasma ühiste väärtuste juurde, kui teame, kuidas mõtleme ja mida usume erinevates geograafilistes piirkondades.

Mida võivad kliendid ja kasutajad Alma Career’ilt lähiaastatel oodata?

Kliendid ja kasutajad võivad lähiaastatel oodata Alma Career’ilt tööportaali platvormi täiustumist. Ühise platvormi kasutamine kogu Alma Career’is võimaldab meil keskenduda platvormi arendamisele, mis sisaldab üldist tööportaali igal turul, suurt valikut tööpakkumisti ja AI-põhiseid tööriistu, mis on kohandatud konkreetsete tööstusharude tööandjatele ja tööotsijatele. See võib esialgu tunduda ebarealistlikuna, et platvorm võib olla lokaliseeritud, kuid siiski universaalne ja samas ka tööstusspetsiifiline, kuid tehnoloogia arengut vaadates, peaks see lähiaastatel olema teostatav.

Kokkuvõttes võivad kliendid ja kasutajad eeldada, et Alma Career jätkab uuenduste tegemist. Meie eesmärk on pakkuda sujuvaid lahendusi kogu värbamisprotsessi vältel, et olla esimene valik nii tööotsijatele kui ka tööandjatele. Talendipuuduse kasvades on Alma Career parim valik ettevõtetele, kes otsivad talente nii kodumaalt kui ka välismaalt. Meie eesmärk on luua kõigile parem töömaailm!