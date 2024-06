Tehisintellekt ei ohusta sinu äri, aga konkurent, kes kasutab AI’d, teeb seda

Kontoritöö on läbimas ajaloolist muutust. Nagu Rain Lõhmus LHV aktsionäride koosolekul ütles: „Pool praegusest tööjõust hakkab tegema kaks korda rohkem tööd.“ See, kuidas ettevõtted praegustele muutustele reageerivad, jaguneb kahte leeri.

Future Office’i asutaja Owais Afaq alustas tehisintellektiga tööd juba 2012. aastal. Nende aastate jooksul on ta kuulnud arvamusi seinast seina, kui aga tehisintellekti reaalselt testitakse, siis enamasti nähakse selles võimalust.

Osa ettevõtteid ei ole aru saanud, kui oluline on AI (tehisintellekt – inglise k. artificial intelligence ) nende ellujäämisel. Ettevõtted, kes on alustanud tehisintellekti integreerimist oma igapäevastesse tegevustesse, hakkavad turult konkurente tõrjuma. See on sama hea, et kui on teada, et sõda on tulemas, kas poleks mõistlik kohe relvi osta.

“Arvamusi tehisintellekti kohta on väga palju. Kuid üksmeel valitseb selles osas, et kui nähakse tehisintellekti tegutsemas, siis muutub inimeste vaade drastiliselt. Kui nähakse, milliseid tulemusi tehisintellekt on võimeline looma, siis kaob hirm ja eitus ning pigem nähakse võimalusi ja valikuid,” selgitas ekspert.

AI-oskused annavad konkurentsieelise

Suure tõenäosusega pole paljud töökohad lähiaastatel enam endised. Mida aga peaksid arvama keset praegust tehnoloogia kaost inimesed, kes ei tööta IT-valdkonnas. Tehisintellekt ei võta kellegi tööd üle, kuid nagu iga teinegi revolutsiooniline tehnoloogia avaldab AI mõju tööturule. Need töötajad, kes hakkavad tehisintellekti kasutama on palju efektiivsemad võrreldes nendega, kes seda ei tee. See ohustab seda osa tööjõust, kes ei soovi oma oskusi täiendada, kuna nende väärtus tööjõuturul devalveerub.

„Ma ei näe ühtegi valdkonda, kus tehisintellekt ei mängiks rolli. Alates sekretärist kuni tegevjuhini hakkavad kõik tehisintellekti ühel või teisel kujul kasutama," ütles Afaq. Ja seepärast on oluline, et ettevõtted planeeriksid tööprotsesside ümberkujundamist. Iroonilisel kombel võib öelda, et assistendid koostavad tehisintellektiga 50-leheküljelisi aruandeid ja tegevjuht kasutab tehisintellekti selle lugemiseks ja üherealise kokkuvõtte tegemiseks.

Sellel pole kindlasti mõtet. Juba praegu on näha ettevõtteid, kus osa töötajaid on hakanud kasutama tehisintellekti, kuid pole sellest töökaotuse kartuses juhtkonnale rääkinud, vaid kasutavad vaba aega lihtsalt isiklikuks tarbeks. Seetõttu on oluline, et ettevõtted hakkaksid kasutama tehisintellekti organiseeritud kujul ja õpetaksid oma töötajaid kasutama kaasaegseid tööriistu.

Tööprotsesside tõhustamine

Future Office korraldab koolitusi, kuidas kasutada ning integreerida tehisintellekt erinevate valdkondade töövoosse. Future Office’i koolitused on suunatud personali-, müügi-, rahanduse-, klienditeeninduse ja turundusmeeskondadele, kuid samas ka juhtidele ning assistentidele. Koolitus jagab teadmisi, kuidas tehisintellekt tõhustab ja parendab tööprotsesse ning suurendab igapäevaste tegevuste täpsust.

Kuigi informatsiooni nii artiklite, tarkvara ja videote näol tehisintellekti kohta on palju, näeb Afaq siiski vastupanu tehisintellekti kasutamisel. “Koolituse loomise idee tekkis seetõttu, et pakkuda spetsialistidele tehisintellekti kasutuselevõtul tuge. Koolitusel omandatakse teadmised selle kohta, kuidas tehisintellekt toimib ning kuidas seda oma töövoos rakendada,” selgitas ta.

Näiteks, õpetatakse tarkvaraarendajatele, kuidas tehisintellekt täiustab kodeerimist, optimeerib arendusprotsesse ning viib arendajad nutikamate tarkvaralahendusteni. Kuidas finantsvaldkonna töötajad saavad luua mitmete aruannete põhjal kokkuvõtteid, graafikuid ja diagramme. Kuidas käsitleda ja üles laadida konfidentsiaalseid dokumente, tagada nende turvalisus ning kes seaduse järgi selle eest vastutab.

Future Office’i asutajad Rikard Relander ja Owais Afaq.

Kuidas anda õigeid käsklusi

Future Office’i koolitused annavad kasulikke näpunäited ka turundajatele. Kuidas kasutada tehisintellekti oma turundusstrateegiate kohandamiseks, tarbija käitumise prognoosimiseks ja kaasatuse suurendamiseks. Afaq illustreeris, et kui turundaja annab ChatGPT-le käskluse kolme sotsiaalmeedia postituse loomiseks, siis sageli ei jõuta soovitud tulemuseni. Probleem pole selles, et ChatGPT ei suuda sobiva sisuga postitusi luua, vaid oskuses anda tehisintellektile õigeid käsklusi.

Käskluste andmiseks on konkreetsed viisid ning seda tuleb võtta samamoodi nagu delegeeriks tööülesandeid kolleegidele. Future Office’i koolitustel mängitakse läbi erinevad stsenaariumid, kuidas tehisintellektilt saada paremaid vastuseid ja tulemusi. Koolitus annab teadmised sellest, kuidas kasutada tehisintellekti nii, et see annab soovitud tulemusi.

Tehisintellekti varajane adopteerija

Afaq on töötanud tehisintellektiga juba 13-aastat ning aidanud idufirmadel, erasektori ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel tehisintellekti kasutusele võtta. Seoses tehisintellekti kasutamise hiljutise kasvuga aitab ta nüüd teistel neid süsteeme mõista ja õpetab olulisi oskusi, et uuel tehnoloogiaajastul edu saavutada.

Afaq kolis Tallinnasse üle kuue aasta tagasi ning esialgu tegutseb ettevõte ainult Eestis. Tulevikus on aga plaanis laieneda ka Soome ja Rootsi turgudele. Future Office on küll asutatud vaid paar kuud tagasi, kuid Afaqi kogemus tehisintellekti valdkonnas on muljetavaldav. Afaqi hinnangul on terves maailmas hetkel vaid 6000 tehisintellekti eksperti ning ta usub, et kuulub selle kitsa ringkonna hulka, kuna on selles valdkonnas tegutsenud aastast 2012.

Juba 2016. aastal kirjutas Afaq tehnoloogiaväljaandes TechCrunch tehisintellekti parimate praktikate kasutuselevõtust. Näiteks, kas ja kuidas võiksid digitaalsed platvormid chatbot’e ehk juturoboteid kasutada.