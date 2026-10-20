Senukai loobub Baltikumis W. P. Carey kinnisvarast
Senukai grupp loobub Eestis, Lätis ja Leedus W. P. Carey fondi portfelli kuuluvate kaupluste ruumidest pärast nende rendilepingute lõppemist. Senukai huvi on rajada uued, tänapäevased, omnikanaliäri olemusest lähtuvalt projekteeritud keskused, kus pakutakse tööd ka senistele töötajatele.
K-rauta uue kontseptsiooniga kauplus Tartu külje all Raadil.
Foto: Kesko Senukai
Senukai laienemine Baltimaades kätkeb plaani rajada igal aastal umbes 20 000 ruutmeetrit uut jaemüügikeskkonda. Senukai Grupp otsib selleks uusi asukohti ja koostööpartnereid.
“Meie rendilepingud W. P. Carey portfelli kuuluvates ruumides hakkavad lõppema,” ütles Senukai Baltikumi äriarenduse juht Julius Baranauskas. “Pärast lepingute lõppemist vabastame ruumid, aga otsime juba praegu uusi asukohti, et tagada sujuv üleminek ja kujundada uued jaemüügipinnad, mis vastavad meie klientide ootustele ning ettevõtte muutuvatele vajadustele,” lisas Baranauskas.
Ärist lähtuv partnerlus
Kuna Senukai arendab pidevalt oma digikanaleid, siis on huvi ühendada nii füüsiliste kaupluste müük kui veebipõhine müük ühtseks integreeritud omnikanaliks. Kauplused kujundatakse nõnda, et klientidel oleks võimalus sujuvalt ühendada veebipoes ja füüsilises kaupluses ostlemine, igast kauplusest saab soovi korral kätte ka veebitellimused. Senine koostöö W. P. Carey fondiga pole kooskõlas Senukai kasvutempo ja ootustega, kinnisvara ei ole kaasajastatud ning ajale jalgu jäänud ruumid piiravad Senukai kasvu ja laiemalt turu arengut.
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„Koostöö W. P. Carey fondiga ei ole andnud oodatud tulemusi,” märkis Baranauskas. “Kinnisvara nõuab investeeringuid ja pikemat visiooni, mis meie mitmekesistuvat äri toetaks. Seega oleme otsustanud liikuda edasi ja otsida uusi partnereid, kes mõistavad Baltimaade turgu ja soovivad kasvada koos kodu- ja ehituskaubanduse valdkonna liidriga,” lisas Baranauskas.
Senukai Baltikumi äriarenduse juht Julius Baranauskas.
Foto: Erikas Ovcarenko
Uus poeformaat ja kaasaegne töökeskkond
Senised poed jätkavad tegevust kuni uutes asukohtades kaupluste avamiseni. Pärast kaupluste kolimist pakutakse töötajatele uut ja kaasaegsemat töökeskkonda.
„Teeme ümberkorraldusi meeskondadega koostöös ning pakume uusi töökohti ja karjäärivõimalusi eelkõige oma praegustele töötajatele, kelle kogemus on väärtuslik ka uutes asukohtades,” ütles Baranauskas.
Esimene uue kontseptsiooniga, 19 000 ruutmeetril asuv Eesti suurim K-rauta kauplus avati septembris Tartu külje all Raadikeskuses. Uue kontseptsiooniga kauplusesse investeeriti 5,5 miljonit eurot ja sellega loodi 135 töökohta. Kauplus pakub ka hulka mugavusteenuseid: drive-in, tööriistarent, sisekujunduskonsultatsioonid, remondi- ja paigaldusteenused.
Senukai otsib uusi arendusvõimalusi Eestis, Lätis ja Leedus.
Foto: Kesko Senukai
„Raadi K-rauta kaupluses võib näha seda jaekaubandusmudelit, mida arendada soovime,” rääkis Baranauskas. “Uued asukohad peavad toetama kombinatsiooni kaasaegsest jae- ja veebimüügist ning teenustest ‒ oleme võtnud selle lähenemise kõigis kolmes Balti riigis,” lisas Baranauskas.
Uue formaadiga kauplus tegutseb juba ka Lätis, Riia lähedal Ogres, kus juunikuus avati kahe miljoni euro suuruse investeeringu saanud ja 6700 ruutmeetril paiknev K Senukai.
Järgmine uus Baltimaade kauplus avatakse Narvas, kus see saab olema esimene K-rauta kauplus. Narva kaupluse avamine on kavandatud 2027. aasta kevadesse, sellesse kavandatud investeering on ligikaudu 3 miljonit eurot.
Senukai otsib uusi koostööpartnereid, kes mõistavad Baltimaade turgu ja soovivad laieneda koos piirkonna suurima kodu- ja ehituskaupade jaemüügigrupiga. Ettevõte ootab ettepanekuid maaomanikelt, kinnisvaraomanikelt, kinnisvaraarendajatelt, maakleritelt, investeerimisfondidelt ja investoritelt Eestis, Lätis ja Leedus, huvi pakuvad nii ehitamiseks sobivad maatükid kui ka sobivaks kohandatavad olemasolevad ehitised.