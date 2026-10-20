Senukai loobub Baltikumis W. P. Carey kinnisvarast

„Koostöö W. P. Carey fondiga ei ole andnud oodatud tulemusi,” märkis Baranauskas. “Kinnisvara nõuab investeeringuid ja pikemat visiooni, mis meie mitmekesistuvat äri toetaks. Seega oleme otsustanud liikuda edasi ja otsida uusi partnereid, kes mõistavad Baltimaade turgu ja soovivad kasvada koos kodu- ja ehituskaubanduse valdkonna liidriga,” lisas Baranauskas.

Uus poeformaat ja kaasaegne töökeskkond

Senised poed jätkavad tegevust kuni uutes asukohtades kaupluste avamiseni. Pärast kaupluste kolimist pakutakse töötajatele uut ja kaasaegsemat töökeskkonda.

„Teeme ümberkorraldusi meeskondadega koostöös ning pakume uusi töökohti ja karjäärivõimalusi eelkõige oma praegustele töötajatele, kelle kogemus on väärtuslik ka uutes asukohtades,” ütles Baranauskas.

Esimene uue kontseptsiooniga, 19 000 ruutmeetril asuv Eesti suurim K-rauta kauplus avati septembris Tartu külje all Raadikeskuses. Uue kontseptsiooniga kauplusesse investeeriti 5,5 miljonit eurot ja sellega loodi 135 töökohta. Kauplus pakub ka hulka mugavusteenuseid: drive-in, tööriistarent, sisekujunduskonsultatsioonid, remondi- ja paigaldusteenused.

„Raadi K-rauta kaupluses võib näha seda jaekaubandusmudelit, mida arendada soovime,” rääkis Baranauskas. “Uued asukohad peavad toetama kombinatsiooni kaasaegsest jae- ja veebimüügist ning teenustest ‒ oleme võtnud selle lähenemise kõigis kolmes Balti riigis,” lisas Baranauskas.

Uue formaadiga kauplus tegutseb juba ka Lätis, Riia lähedal Ogres, kus juunikuus avati kahe miljoni euro suuruse investeeringu saanud ja 6700 ruutmeetril paiknev K Senukai.

Järgmine uus Baltimaade kauplus avatakse Narvas, kus see saab olema esimene K-rauta kauplus. Narva kaupluse avamine on kavandatud 2027. aasta kevadesse, sellesse kavandatud investeering on ligikaudu 3 miljonit eurot.

Senukai otsib uusi koostööpartnereid, kes mõistavad Baltimaade turgu ja soovivad laieneda koos piirkonna suurima kodu- ja ehituskaupade jaemüügigrupiga. Ettevõte ootab ettepanekuid maaomanikelt, kinnisvaraomanikelt, kinnisvaraarendajatelt, maakleritelt, investeerimisfondidelt ja investoritelt Eestis, Lätis ja Leedus, huvi pakuvad nii ehitamiseks sobivad maatükid kui ka sobivaks kohandatavad olemasolevad ehitised.