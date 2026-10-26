Tagasi ST Edu võib osutuda ettevõtja suurimaks peavaluks. Räägime, mis toimub tagatoas Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.

Kui üks tegutseb restoraniäris, kus kulud kasvavad ja konkurents klientide tähelepanu pärast on tihe, siis teine esindab aastakümnete pikkuse ajalooga tootmisettevõtet, mille käive on aastaga kasvanud enam kui kümme korda. Saates uurime, kas Eestis on võimalik restoraniäriga rikkaks saada, milliseid võimalusi pakub kaitsetööstuse kasv ning kuidas tulla toime ootamatute äriliste tagasilöökidega.

Samuti räägime sellest, millist hinda tuleb edu eest maksta, miks võib liiga kiire kasv ettevõttele ohtlikuks osutuda ning kuidas teha keerulisi juhtimisotsuseid olukorras, kus ettevõte kasvab kiiremini kui kunagi varem.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.