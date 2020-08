USA viroloog: koroonavaktsiin ei kaota viiruspiiranguid

USA juhtiv viroloog Anthony Fauci tunnistamas USA kongressi ees. Foto: SIPA/Scanpix

Terviseametite poolt kinnituse saanud koroonaviiruse vastane vaktsiin võib olla efektiivne vaid 50 kuni 60 protsendi patsientide puhul, mistõttu tuleb liikumispiiranguid tõenäoliselt rakendada ka pärast vaktsiini turule jõudmist, tõdes USA juhtiv viroloog Anthony Fauci.

„Me ei tea veel kui efektiivsed vaktsiinid saavad olema. Võib olla on need efektiivsed vaid 50 kuni 60 protsendil juhtudest. Mina loodan, et saame vaktsiini, mis on efektiivne 75 protsendil juhtudest,“ ütles Fauci Browni ülikooli korraldatud webinaril, vahendab Reuters.