Raadiohommikus: mis meeleoluga kaupmehed, hotellid ja restoranid sügisele vastu lähevad?

Viru hotell Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Koroonaviirus käivitas ostupaanika ja e-kaubanduse buumi. Kuidas kaupmeestel täna läheb ja kuidas nad kriisile vastu on pannud?

Hommikuprogrammis räägib sellest Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.

Sel suvel on eestlased usinasti reisinud Lätis ja Leedus, aga Tallinna restoranid ja hotellid vaevlevad külastajate põua käes. Kuidas Tallinna ja Eestit naabrite hulgas paremini turundada ja kuidas see sektor sügisele vastu läheb, räägime EHRLi tegevjuhi Maarika Liivamägiga.

Mida kujutab endast argumenteeritud müük? Äripäeva Akadeemia müügikoolitaja Siim Vahtrusega räägime müügist ja müügiargumentidest.

Hommikuprogrammis vaatame üle kahe ärivaldkonna II kvartali konkurentsiraportid. Analüütik Sigrid Kõiv annab ülevaate masina- ja metallitööstuse ja inseneribüroode olukorrast.

Hommikuprogrammi saatejuht on Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega

10.00–-11.00 "Sisuturundussaade". Sisuturunduse saates on külas Hotleadi juht Mario Puhk. Juttu tuleb äsja valminud mobiilirakendusest, mis viib kokku ostjad ja müüjad – olgu siis tegu aknapesuteenuse, talvekartulite või vanavara ostu-müügiga. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Kas teha lapse tuleviku kindlustamise eesmärgil investeerimiseks lapse nimele firma, kasvukonto või kasutada mõnda muud võimalust? See sõltub paljuski sellest, milline on lapsevanema enda kogemus investeerimisteekonnal. Näiteks ettevõtte alt saab maksu-optimaalselt kasutada rohkem instrumente investeerimiseks, kui eraisikuna. Nii saab lapse õpetada kasvamise käigus samal ajal nii ettevõtjaks kui ka investoriks. Kuidas ära hoida seda, et täiskasvanuks saades ja investeeringute üle kontrolli võttes ei raiskaks seda raha lihtsalt ära? Oma kogemusi jagasid investor Toomase tunnis pika-ajalise investeerimiskogemusega Kärt ja Kristjan Liivamägi ning Jaak Roosaare.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates tuleb juttu kahe kõige kasutajsõbralikuma e-poega, kes räägivad, kuidas nad sinna on jõudnud ning kuidas kevadine koroona nende e-poodi mõjutas. Enda kogemustest räägivad Klick Eesti IT juht Andres Ello ja WeekendShoes.ee e-poe juhataja Marilyn Intelmann. Juttu tuleb ka e-poe arendamisest ning omnichannel'ist.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Saates tuleb juttu sellest, millised on ettevõtjate võimalused koondamise ja palgakärpe puhul nüüd, kui töötukassa toetust enam taotleda ei saa. Räägime Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaadi ja tööõiguse valdkonna juhi Tambet Toomelaga sellest, milliste valdkondade ettevõtted enim toetust palusid, kas meede oli tulemuslik ja kas töölepingu seadus on ikka ajast ja arust või on lärm asjatu.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

