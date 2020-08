Raadiohommikus: kas koroona tapab kultuuri, kuidas tükeldada aktsiaid?

Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa. Foto: Raul Mee

Kuidas on kultuuriasutused koroona-aastal vastu pidanud? Mida on tulnud teatrijuhil tänavu teisiti teha? Kuidas planeerida hooaega, kui ei tea, millised tingimused valitsevad homme? Kui saalid tuleb jätta pooltühjaks, kas pilet läheb kallimaks?

Vastuseid küsime Tallinna Linnateatri direktorilt Raivo Põldmaalt. Lisaks uurime, kas uus ajutine mängupaik – Salme kultuurikeskus – leevendab ka piletidefitsiiti.

USA demokraatide presidendikandidaat Joe Biden valis oma asepresidendikandidaadiks 55aastase California senaatori Kamala Harrise. Võtame ühendust Toronto ülikooli professori Andres Kasekampiga, et uurida, millise pöörde see Bideni kampaaniale ja valimistele üldisemalt annab. Samuti tuleb juttu sellest, kas endise prokuröri Harrise kapis võiks ka mõni luukere leiduda.

Üleilmselt tuntud ettevõtted Apple ja nüüd ka Tesla on teatanud hinnaralli järel aktsiate splitist. Raadiohommikus vaatleme, mida see kaasa toob, kas split võib olla ka tagurpidi, millised on sammu positiivsed küljed ja mida tasuks investoril tähele panna.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjaniku Eliisa Matsaluga räägime värskest Äripäeva pommloost, mille fookuses õpetliku ivaga äritüli.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Indrek Mäe.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Fookuses: tark tööstus". Tööstuste digitaliseerimisele keskendunud sarja seekordne saade keskendub digitaliseerimise müütide ja takistuste lahkamisele. Juttu tuleb sellest, miks digitaliseerimise kalliks pidamine on väär, mis eesmärke peaks sellele seadma ning millist tulemust lootma.

Oma kogemust jagavad saates plastitööstuse Pipelife Estonia juht Anti Orav, Eleringi digitaliseerimise juht Georg Rute ja IT-ettevõtte FlowIT juht Andres Aavik.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". 10. saates käsitleti closing'u põhimõtteid ja tutvustati esmast kahte closing'ut. Silver Rooger ja Kaspar Kuntor Dominate Salesist lähevad nüüd konkreetsemaks ja vaatavad, mida teha levinud edasilükkamistega. Oluline on siin juures ära tabada, millal on tegemist argumendi versus ettekäändega ja kuidas siis ka vastavalt läheneda. Nad vaatavad ja lahendavad kolm näidiskaasust ning seejärel uurivad enamlevinud piiravaid uskumusi ning hirme. Saates pakuvad nad ka strateegiaid nende tuvastamiseks, eesmärgiga need eemaldada ning aidata kliendil jõuda otsuseni.

13.00–14.00 "Särtsakas tulevik". Saates kõneleme energiaühistutest. Mida need endast kujutavad ning kuidas need saavad Eesti ja eestlaste elu paremaks muuta? Neile küsimustele vastavad Tartu Regiooni Energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas, sama agentuuri finantsjuht ja kogukonnaenergia projektide juht Nele Ivask, Tallinna Energiaagentuuri ekspert Marek Strandberg ja Tallinna Energiaagentuuri analüütik Aare Vabamägi.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe. Saade oli esmakordselt eetris tänavu aasta märtsis.

15.00–16.00 "Ärikliendid roolis". Saates võetakse luubi alla jätkusuutlik majandustegevus, millest rääkides ollakse sageli arvamusel, et see on pigem maailma suurkorporatsioonide teema, millega siinsed tütarettevõtted on lihtsalt sunnitud kaasa minema ning sellele päris palju raha kulutama. AS Estanc on tõestanud, et tegelikkus on täpselt vastupidine. Stuudios on Estanci jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl ning Neste Eesti juhatuse liige Ülle Tamm.

Saatejuht on Tõnu Tramm. Saade oli esmakordselt eetris tänavu veebruaris.

