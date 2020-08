Raadiohommikus: lahkuv KredExi juht, Tallinna Sadama olukord ja võlakirjalõks

KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt. Foto: Andras Kralla

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis lahatakse KredExi tegevust ja juhi lahkumist, värskelt oma II kvartali tulemused avaldanud Tallinna Sadama seisust ja räägime juhtumist, kus investor jäi lõksu tuntud Eesti ettevõtte võlakirjadesse.

Stuudiokülalisteks on KredExi lahkuv juht Lehar Kütt, mullu Eesti mõjukaimaks finantsjuhiks valitud Marko Raid Tallinna Sadamast ja ajakirjanik Anu Lill.

Stuudios loevad ning kommenteerivad uudiseid Indrek Mäe ning Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Kuum tool" Sel korral arutame Eesti majanduse käekäiku ajal, mil palju kardetud sügis on vaid mõne nädala kaugusel ja kevadiste kriisikahjude leevendamiseks mõeldud riiklikud abimiljardid hakkavad vaikselt otsa saama. See aga võib tähendada, et järgmise poole aasta jooksul seisame silmitsi uue koondamislaine ja ka nakkushaiguste hooajast alates suurema koroonalainega. Seni on suutnud valitsuse määratud palgaabi hoida suuremat osa Eesti ettevõtlusest vee peal, kuid palju on räägitud ka õpitud abitusest, toetuskelmustest, aga ka toetuste puudujääkidest, mis on jätnud abita just väikeettevõtjad ja uuenduslikud iduettevõtted.

Mil määral on muutumas Eesti majanduses konkurentsiolukord, kui hästi saavad riigid hakkama vaba turumajanduse põhimõtete kaitsmisega ja milliste julgete muutustega saaksid ettevõtjad kriisist veel kasumit lõigata? Nendel ja paljudel teistel küsimustel peatume homses pikemas intervjuus suurettevõtja Jüri Käoga.

Jüri Käod intervjueerib Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava" Koroonaviiruse tõttu märtsis kehtestatud eriolukord ja riigipiiride sulgemine pani ajutiselt ettevõtetes välismaiste talentide värbamise pausile. Tänaseks on idufirmade esindajate sõnul muutunud tööjõu liikumine taas lihtsamaks, kuid siiski proovitakse leida sobivaid töötajaid võimalusel Eestist või lähiriikidest.

Saates räägivad idufirma Jobbatical global mobility manager ehk immigratsiooni valdkonna juht Angeelika Ruustalu ja ettevõtte Pipedrive personaliosakonna vanemspetsialist Anet Cassandra Tanneberg sellest, milliseks kujunes kevad, eriolukord ja riigipiiride sulgemise periood nende ettevõtte jaoks, kas ja kui sujuvalt toimub täna värbamine ja võõrtööjõu liikumine ja kuidas üldse käib välismaalt talentide Eestisse tööle toomine. Samuti tuleb juttu sellest, millist ettevalmistust ja kulusid see ettevõttelt nõuab, mil määral mõjutavad valitsuse võõrtööjõuvastased seisukohad talentide värbamist ning kuidas on ettevõtted valmis sügiseks, kui peaks tulema võimalik viiruse teine laine ja uued piirangud.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Kullafond" Kuulame mullu sügisel “Alustava ettevõte A&O” sarjas eetrisse läinud saadet, kus antakse nõu alustava ettevõtte maksude kohta. Advokaadibüroo Core Legal maksunõustaja ja EBSi lektor Ivo Vanasaun selgitab, millal ei maksa kodus töötades kodukulusid ettevõtte kuludesse suunata, millal ja kuidas asutada ettevõtet omakapitali sissemakseta, kas ettevõtte omanikul tasub töötasu võtta palga, juhatuse liikme tasu või dividendidena ning palju muud.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

