Noor disainer: töötamine teiste jaoks oleks edasi lükanud omaenese ideedega tegelemist

Eesti kaubamärgi WOH ja disainer Margot Vaaderpassi ühistööna valminud riidepuuseeria WOH Hanger võitis hinnatud rahvusvahelise disainiauhinna Red Dot: Product Design 2020. Margoti jaoks, kes erialalt naisterõivaste disainer, on äramärkimine liigutav just seetõttu, et tähelepanu saabus väljastpoolt tema diplomil olevat eriala. Augustikuu Sisustaja rääkis Vaaderpassiga tema tegemistest lähemalt.

Foto: Alina Birjuk

Kui küsida, kes sa oled, siis kuidas oma tegemisi kirjeldaksid?