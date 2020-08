Tööpuuduse kasv ei tähenda tööjõupuuduse kadumist

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmiku sõnul ei tähenda tööpuuduse kasv tööjõupuuduse kadu. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi koroonakriis on töötute arvu suurendanud, ei tähenda see tööjõupuuduse kadumist, rääkis Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis.

Täna on Eestis pea 50 000 töötut ning see tähendab, et tööjõupuudus pole enam nii terav. Siiski on ettevõtetel spetsialiste enda ridadesse jätkuvalt keeruline leida. „Tööpuudus kasvab peamiselt 15-24 aasta vanuste noorte hulgas, kes on hõivatud teenindusvaldkonnas ning töötukassa numbrid näitavad, et 50 000-st töötust pooled on ilma igasuguse erialase ettevalmistuseta ega ole mingisuguse valdkonna spetsialistid,“ selgitas Elmik. „Seega tundub, et tööjõupuudus pole enam küll nii terav, aga see jääb ikkagi püsima – kui ettevõttel on vaja spetsialisti, siis seda on tal jätkuvalt raske leida.“