Raadiohommikus: valguskiired Balti majanduses, Saaremaa šokisuvi, üha virtuaalsem elu

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina konverentsil Tööstuse Äriplaan 2020. Foto: Raul Mee

Kommertspankade värskete prognooside järgi kahaneb Balti riikide majandus koroona-aastal vähem, kui kevadel kardeti. Mis annab põhjust kergeks optimismiks? Milline olukord paistab eri sektorites?

Stuudiosse tuleb Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, kellega räägime majanduse taastumise iseloomust ja seda mõjutavatest teguritest. Uurime, milliste näitajate järgi saab üldse praegu majandust prognoosida, kui pilt paistab ettepoole vaadates üsna ebamäärasena.

Enneolematu Saaremaa turismihooaeg tõmbab otsi kokku. Saame hakata tegema esimesi kokkuvõtteid, millised on koroonašoki tulemused ühes Eesti kõige enam turismist sõltuvas piirkonnas. Sellest, kui paljud ettevõtted on pidanud uksed kinni panema, kuivõrd toitis siseturism ja kuidas planeerida edasist elu? Neil teemadel räägime Saaremaa turismiäri sõlmpunkti MTÜ Visit Saaremaa juhi Helina Andruškevitšusega, kes asus organisatsiooni etteotsa just tänavusel keerulisel suvel.

Virtuaalidentiteeti arendav Eesti idufirma Wolf3D kaasas hiljuti 1,2 miljonit eurot. 2014. aastal asutatud ettevõte on kaasanud nüüdseks kokku juba 2,3 miljonit eurot. Küsime ettevõtte juhilt ja ühelt asutajalt Timmu Tõkkelt, kui suures mängus ollakse ning millised on start-up'i tulevikuplaanid.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–10.30 "Turunduskohv La Ecwadoris". Saates tuleb juttu, milline võiks olla hea briifing ja kuidas seda agentuurile edastada. Milliseid probleeme saab reklaamiga parandada? Kuidas kliendi erinevad agentuurid omavahel koos edukalt toimima panna?

Stuudios on külas reklaamiagentuuri La Ecwador loovjuht Taavi Lehari. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Kõige hullemad ennustused majanduse kohta ei ole tõeks osutunud, aga see pole veel kõik. Nii saab kokku võtta Luminori peaökonomist Tõnu Palmi ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja arutelu selle üle, kas on liiga vara kergendatult hingata ja kas hullem pauk läkski mööda. Saatest selgub, millised on nii Eesti kui meile tähtsamate riikide majanduste väljavaated lähikuudeks ning millised on ohumärgid.

Saadet juhib Paavo Siimann.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Saate fookuses on seekord deep tech ehk süvatehnoloogia ettevõtted. Saates räägivad väärinfot tuvastava idufirma Sentinel kaasasutaja ja juht Johannes Tammekänd ning Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai sellest, millega tegelevad deep tech'i ehk süvatehnoloogia ettevõtted, mil määral robootikat, masinõpet, tehisintellekti kasutavad idufirmad ja nende tooted, teenused, näiteks toidu- ja koristusrobotid, propagandat tuvastav tehnoloogia või arendatavad õhutaksod juba täna ja lähitulevikus meie elu hakkavad mõjutama.

Samuti tuleb juttu sellest, milline on süvatehnoloogia sektori seis, rõõmud ja mured täna, kuidas on koroonakriis mõjutanud süvatehnoloogia ettevõtete käekäiku ning kas meil võiks olla selles valdkonnas kasvamas ka mõni ükssarviku potentsiaaliga iduettevõte.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Enamikus organisatsioonides on arenguvestlustest saanud rutiinne tagasiside andmise formaat, mille ettevalmistusele kulub küll omajagu aega, kuid mis enamasti ei too soovitud muutusi. Seda kinnitab ka uuring, mille kohaselt võtame keskmiselt arvesse üksnes 30% saadud tagasisidest. U.S.S Grupi juht Raul Parusk ja professionaalse juhtimise coach ning EBS Executive Educationi juht Peep Aaviksoo arutlevad saates, miks see nii on ning kuidas anda tagasisidet viisil, et see mõjuks mitte destruktiivselt, vaid konstruktiivselt ehk muutusi soosivalt.

Vestlust juhib juhtimis-coach Katrin Oblikas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.