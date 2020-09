Kallinev euro survestab Euroopat

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde näeb tugevas euros ohtu koroonapandeemiast tingitud majanduskriisis euroala taastuvale majandusele. Foto: Reuters/Scanpix

Euro kui valuuta tugevnemine paneb Euroopa Keskpanga tipptegijad muretsema - kui euro kallineb teiste valuutade, eelkõige dollari vastu, hakkab see raskendama eksporti, tirib hindu alla ja survestab rohkem tegema rahastiimuleid, vahendab Financial Times.

Euroopa Keskpanga nõukogu mitu liiget ütlesid väljaandele, et euro tugevnemine dollari ja teiste valuutade vastu suurendab riski, et eurotsooni majanduse taastumine õnnestub loodetult. Nõukogu koguneb järgmisel nädalal, et arutada rahapoliitikat.