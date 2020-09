Kartellis osalejaid on varsti palju lihtsam vahele võtta

Konkurentsiameti juht Märt Ots. Foto: Veiko Tõkman

Kui praegu saab kartelliga vahele jäänud ettevõtja kaela kriminaalkaristuse, siis tulevikus pääseb ta kergemalt, rääkis saates "Kuum tool" konkurentsiameti juht Märt Ots.

Nimelt on Otsa sõnul lähitulevikus muutumas see, et kartelli kuritegu ei menetleta enam kriminaal-, vaid hoopis haldusmenetluses. Seda näeb ete Euroopa Liidu direktiiv. „Kriminaalmenetlus on raske ja koormav. Haldusmenetluses oleks kartellide avastamine ja ka tõendamine lihtsam,“ rääkis Ots. „Ja ettevõtjatele on ka pluss, et kui jääb kartelliga vahele, siis ei saa enam kriminaalkaristust, vaid maksab lihtsalt suure trahvi,“ lisas ta.