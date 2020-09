Opositsioon asub minister Martin Helmet umbusaldama

Reformierakond koos sotsidega plaanivad Kaja Kallase sõnul umbusaldusavalduse Martin Helmele üle anda esimesel võimalusel. Foto: Liis Treimann

Reformierakond ja sotsid on alustanud umbusaldusavalduse koostamist rahandusminister Martin Helmele.

"Alustasime koos sotsiaal.demokraatidega umbusaldusavalduse koostamist rahandusminister Martin Helmele," kirjutas Reformierakonna juht Kaja Kallas sotsiaalmeedias. "Põhjus on see, et Martin Helme tekitab Eestile kahju. Seda erinevate tegevustega, muuhulgas sõlmides lepinguid, milleks tal volitused puuduvad või mis toovad kaasa kohustusi. Täpsemad etteheited paneme kirja umbusaldusavaldusse, mille plaanime üle anda esimesel võimalusel."