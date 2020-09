IuteCredit: oleme esimene Eesti ettevõte Frankfurdi börsi põhinimekirjas

IuteCredit Europe´i juht Tarmo Sild. Foto: LIIS TREIMANN

Eesti päritolu finantstehnoloogia ettevõtte IuteCrediti võlakirjad on nüüdsest kaubeldavad Frankfurdi börsi nn reguleeritud turul ehk põhinimekirjas, edastas ettevõte pressiteates.

IuteCredit märkis, et nad on esimene Eesti ettevõte, mis on kantud Frankfurdi börsi põhinimekirja. Põhinimekirja saamiseks peab ettevõte läbima põhjaliku menetluse ning ettevõttele kehtivad rangemad läbipaistvusnõuded.