Lufthansa tütar plaanib koondamisi

Lennundusel on praegu rasked ajad. Foto: AFP/Scanpix

Lennufirma Lufthansa tütarettevõte Swiss International Airlines teatas, et plaanib järgmise kahe aasta jooksul koondada kokku 1000 inimest, vahendab Reuters.

Šveitsi valitsus on andnud Swissile enam kui miljardi euro eest laenugarantiisid, et firma peaks koroonapandeemia ajal vastu. Nagu paljud teised lennufirmad, on ka Swiss koondanud inimesi ning kahandanud lennukipargi suurust.