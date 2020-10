IKEA avab tänavu rekordarvu poode

Aasta tagasi avas IKEA Eestis väljastuspunkti ja näidistesaali. Foto: LIIS TREIMANN

Rootsi mööblipoodide kett IKEA kavatseb avada sel aastal rekordarvu poode, leides, et mööbli ostmisel on vaja füüsiliselt asja näidata, kuigi üha rohkem müüki kolib veebi, kirjutab Financial Times.

IKEA keskendub nüüd väiksematele poodidele ja linnakeskustele.