Euroraha valekasutuse läbi lasknud audiitor sai riigikohtus võidu

Euroopa Liidu kontrollauditist selgus, et audiitor ei olnud piisavalt hoolikalt kontrollinud, kuidas kasutas Nukuteater kahe projekti jaoks saadud euroraha. Foto: Andras Kralla

10 aastat tagasi Nukuteatri kummalised euroraha kulutamised läbi lasknud audiitor võib taas audiitorina tegutseda, ehkki see tal rikkumise pärast varem ära keelati.

Kui audiitor on toime pannud rikkumise, võib ta kaotada loa oma ametis tegutseda, sest tema sõna ettevõtte rahaasjade õigsuse kohta ei pruugi olla enam usaldusväärne. Riigikohus leidis, et Nukuteatri euroraha kasutamist kontrollinud Kalle Lahe võib nüüd aga audiitorina edasi tegutseda, kuna järelevalvaja oleks pidanud tõendama, et tema ametis jätkamine oleks ohtlik ka tulevikus.