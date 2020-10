Soome äriguru karjääri suurim viga on seotud pangandusega

Björn Wahlroos esinemas Äriplaani konverentsil aastal 2015. Foto: Marko Mumm/Meediafoto

Soome edukas ärimees, Sampo ja UPM-Kymmene nõukogu esimees Björn Wahlroos nimetab üheks oma karjääri suurimaks veaks, et ta ei näinud ette, et pangandust Euroopas nii jõuliselt reguleeritakse.

„Üks suuremaid vigu, vähemalt rahaliselt, oli see, et ma ei suutnud mõista, et pangategevust reguleeritakse üle nii võimsalt, nagu seda Euroopas on tehtud,“ ütles Wahlroos Leadcasti podcast'is.