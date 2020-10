MTA: maksuvõlgades ettevõtte tegelik juht ei pääse võlast ka ettevõtet maha jättes

Maksuamet tuletab meelde, et pankrotiskeemide kasutamine ei vii võlakoormat raskustesse sattunud ettevõtja õlgadelt. Foto: Liis Treimann

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde, et erinevate skeemide, likvidaatorite või variisikute kasutamine ei vabasta ettevõtte tegelikku juhti maksuvõla tasumisest.

2019. aasta jaanuaris jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, millega sai MTA täiendavaid võimalusi, et nõuda maksuvõlg sisse ettevõtte juhilt, kes on riigile tahtlikult maksukahju tekitanud. Kohtupraktika on nüüdseks näidanud, et tankistide, likvidaatorite või variettevõtete kasutamine ei päästa ettevõtte tegelikku juhti tema põhjustatud maksuvõlgade tasumisest. Selle asemel tuleb maksudest kõrvale hiilijal arvestada ka lisanduva kopsaka intressisummaga.