Varguste kahjusummad on kolmandiku võrra kasvanud

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel on varaste saagiks langenud üha rohkem robot-muruniidukeid Foto: Andras Kralla

Selle aasta üheksa kuu kodukindlustuse vargusjuhtumite keskmine kahjusumma on Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) statistika kohaselt 1500 eurot, kuid mullu oli see 1100 eurot.

EKsL-i kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul on tänavu kodukindlustuse varguste arv jäänud samale tasemele, kuid kahjusummad on kasvanud. Täpsemalt on tänavu üheksa kuuga toimunud vargus 320 kindlustusega kodus, kogukahjuga 460 000 eurot. Kuigi mullu hüvitasid kindlustusseltsid 430 kodu vargusjuhtumi kahjud, siis jäi kindlustusseltside liidu liikmete hüvitatud kogukahju summa 450 000 euro juurde.