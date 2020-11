Äripäev lõi usalduse ERIALi vastu kõikuma aasta tagasi

Äripäeva esikaas eelmise aasta 11. septembril. Foto: Äripäev

Investeerimiskelmuses kahtlustatava hoiu-laenuühistu ERIALi kohta kirjutas esimest korda Äripäev, kui avaldas eelmisel aastal loo hoiustajate rahaga toidetud keelatud tehingutest.

Äripäev kirjutas mullu 11. septembril, et enam kui 14 000 inimest on usaldanud oma raha hoiu-laenuühistutele, mis vilistavad sageli seadusele ning mille tegevust ei kontrolli keegi. Üks sellistest oli siis end suure tootlusega aktiivselt reklaamiv ERIAL, mille lähemal vaatlemisel selgus, et ühistust on asi kaugel.