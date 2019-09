Hoiustajate rahaga toidetakse keelatud tehinguid

ERIALi hoiu-laenuühistu on end juba pikemat aega aktiivselt reklaaminud. Foto: LIIS TREIMANN

Enam kui 14 000 inimest on usaldanud oma raha hoiu-laenuühistutele, mis vilistavad sageli seadusele ning mille tegevust ei kontrolli keegi. Üks sellistest on end suure tootlusega aktiivselt reklaamiv ERIAL, mille lähemal vaatlemisel selgub, et ühistust on asi kaugel.

“Nad (hoiustajad – toim) lihtsalt lähevad sinna selle peale, et hoiuseintress on kõrgem. Muidugi on kõrge! Pankades pole midagi, meie liidu ühistutes on intress hoiustel tõenäoliselt 5–6% ringis olnud enamasti, mitte rohkem,” hindas hoiu-laenuühistute liidu juhatuse esimees Andrus Ristkok hoiu-laenuühistut ERIAL, mis meelitab hoiustajaid ligi kuni 12% intressiga. ”No aga kui keegi pakub 12, jumal hoidku, miks mitte võtta! Vaatamata sellele, et võib-olla ühel päeval jääb sellest rahast ilma.”