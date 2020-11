ERIALis hoiustajad võivad rahast ilma jääda

ERIALi kontor Tallinnas Tornimäel. Foto: Liis Treimann

Hoiu-laenuühistute liidu juht Andrus Ristkok tõdes, et ERIALi hoiustajatel on potentsiaalne võimalus oma rahast ilma jääda.

Küsimusele, kas ta on üllatunud, et ühistu juhtfiguure kahtlustatakse investeerimiskelmuses ja omastamises, vastas Ristkok eitavalt. “Oli näha, et nad kasutavad raha riskantselt,” tõdes Ristkok ja lisas, et ta ei tea küll ettevõtte finantside köögipoolt, kuid selge on, et juhtimine oli neil “näotult käest ära”.