Fond loodab 100 miljonit investeerida metsa- ja põllumaasse

100 miljoni euro kogumise eesmärk pole fondil seni õnnestunud. Foto: Andras Kralla

Baltimaade üks suurimaid varahaldusettevõtteid, INVL Asset Management, rajas fondi INVL Sustainable Forest and Agricultural Land Fund II (SFALF II). Fond hakkab investeerima säästlikult hallatud metsa- ja põllumaadesse Läänemere piirkonnas ning Ida- ja Kesk-Euroopas.

Uus INVL-i fond on registreeritud Luksemburgis ning seda haldab Apex Group, üks Euroopa suurimaid fonditeenuste pakkujaid. Esmasel pakkumisel kogus fond erainvestoritelt 32,45 miljonit eurot, kuid eesmärk on saada kokku 100 miljonit. SFALF II on mõeldud nii Euroopa riikidest pärit äri- kui erainvestoritele.