Tallinna tasuta lehtede kulud paisusid veerand miljoni euro võrra

Pealinna ja Stolitsa tiraažist saadetakse 28 000 ajalehte linna kuludega ka Tallinnast väljapoole. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnavolikogu liikme Kaido Kuke (Isamaa) arupärimisest linnapeale Mihhail Kõlvartile selgus, et Tallinna trükimeedia kulutused on paisunud 1.59 miljoni euroni. Võrreldes varasema aastaga on kulu linna ajalehtedele kasvanud ligi 250 000 euro võrra.

Kaido Kuke sõnul on äärmiselt küüniline, et end rohelise pealinnana defineeriv ja propageeriv Tallinn trükib endiselt sellises mahus ajalehti, samal ajal kui enamik rohelisi linnasid on võtnud suuna saada paberivabaks.