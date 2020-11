Raadiohommikus: koroonaaja ükssarvikud ja järgmised tulutoovad varsad

Investeerimisfondi Superangel üks asutaja Rain Rannu 2020. aasta Investeerimisfestivalil. Foto: Raul Mee

Kriisis sünnivad tulevased võitjad ja koroona-aasta pole olnud erand. Investeerimisfondi Superangel üks asutajaid Rain Rannu räägib tänavusest aastast, mis on toonud kaks muljetavaldavat exit'it Fortumo ja Pipedrive'i näol. Juttu tuleb sellestki, et uued ükssarvikuvarsad tõstavad juba pead. Rannu teab, kuhu tasuks neid otsides vaadata.

Väärtpaberiturg on viimasel ajal nagu üks lai naeratus. Piilume koos Äripäeva börsitoimetaja Anu Lillega kulisside taha ja analüüsime, kui kauaks kullasära jätkub.

PwC Legal Eesti ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht, vandeadvokaat Indrek Ergmaga võtame teemaks kaugtöö koordineerimise, millega ettevõtete juhid kevadisest kogemusest hoolimata on siiski üksjagu plindris. Millised vaidlused on esile kerkinud seoses kaugtöö tasustamise ja ületundidega? Kuidas lahendada turvalisuse küsimused? Mis saab siis, kui kaugtööl juhtub tööõnnetus?

Advokaadibürood pääesesid eelmisest koroonalainest üsna kergesti, ent kuidas neil nüüd on läinud? Vastvalminud konkurentsiraportit tutvustab Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Tallinnas sulges hiljuti uksed restoran Vinoteek 17, mida on külastanud ka Äripäeva restoranikriitik, ent eelmisel nädalal avati kesklinnas uhiuus Prantsuse stiilis restoran Brasserie 11. Küsime peakokk Alo Stammilt, kuidas lõpust sai uus algus? Kui suurt pingutust nõuab uue söögikoha avamine ajal, mil kogu teenindus- ja toitlustussektor on hädas? Millised arengud on üldse restoraniäri köögipoolel nii meil kui mujal, kas pandeemia toob ka jäävaid muutusi?

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Meeskonnatöö ja üritused". Suurenev haigestunute arv viitab sellele, et ees on oodata uusi piiranguid, mis mõjutavad ürituste korraldamist. Seekordses saates arutleme selle üle, kuidas tulevad olukorraga toime ürituste korraldajad ning milliste alternatiividega on nad turule tulnud. Lisaks jagame näpunäiteid, kuidas muserdavas olukorras oma meeskonda positiivsena hoida ning meeskonnavaimu tervist ohustama tõsta. Saate külalised on seiklusfirma 360 KRAADI tegevjuht Taavi Puuorg ning Frank Events OÜ turundusspetsialist Elinor Toming.

Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Kuidas investeerivad praegu investeerimisprofid? Saates annab oma viimastest ja järgmistest investeeringutest ülevaate Eesti varahalduse raskekahurvägi: LHV pensionifondide juht Andres Viisemann ja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Uurime, kuidas on Eesti suurimate pensionifondide hallatavatel varadel tänavu läinud ning kas ja kuidas on COVID-19 investeerimisfondide strateegiat muutnud. Paljulubavate investeerimisideede kõrval tulevad jutuks nii kuumemad investeerimistrendid, suurimad finantsturge ähvardavad riskid, Balti börside väljavaated, kulda investeerimine kui ka varahaldurite igapäevased tööprotsessid.

Saadet juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Saate külalised on Telia turundusosakonna juht Ranno Pajuri ja CV-Online'i turundus- ja teenindusjuht Maris Viires. Juttu tuleb heade turundustöötajate leidmisest ja sellest, kuidas otsida ettevõttesse sobilikku turundusinimest.

Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Saates on kaks päevakajalist teemat: esmalt räägime arvutimängusõltuvusest ja sellest, millised inimtüübid on need, kel võib olla enam eeldusi arvutimänge kuritarvitada. Sel teemal ilmus teadusajakirjas Personality and Individual Differences hiljuti teadustöö, mille üheks autoriks on Tartu Ülikooli teadlane Dmitri Rozgonjuk, kes praegu töötab järeldoktorantuuri raames Saksamaal Ulmi ülikoolis. Temaga juttu teemegi. Saate teises pooles on teemaks palju segadust ja küsimusi põhjustanud maskitemaatika. Tartu Ülikooli füüsikud on võtnud kokku analüüsida 139 ühekordset ja korduvkasutatavat maski, nende seas ka kõikvõimalikke kodus valmistatuid, ning on jõudnud oma järeldusteni nende maskide „viirusepidavuses“. Sel teemal räägime Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori juhataja professor Heikki Junnineniga.

Lisaks heidame pilgu tuleval nädalal ilmuva detsembri Imelise Teaduse kaante vahele.

Saatejuht on Imelise Teaduse toimetaja Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

