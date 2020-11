Suusakuurortides algas hooaeg halvasti

Breckenridge'i suusakuurort Colorados on avatud koroona tõttu piiratud hulgale külastajatele. Foto: Michael Ciaglo, AFP/Scanpix

Selle aasta suusahooaeg algas paljudele nii, nagu eelmine lõppes – suusakuurortide koroonaviiruse tõttu sulgemisega, kirjutab Bloomberg.

Märtsis, kui koroonaviirus alles üle maailma levima hakkas, said just Alpi ja Colorado suusakeskused haigusepesadeks, kust see maailma kümnetesse riikidesse edasi levis. Kerides pildi oktoobri lõppu, on seis sama: Austria kuurordid on juba läbi käinud väsitava suusamägede avamise ja sulgemise tee, kui valitsus viiruse teise laine vaigistamiseks selle tegevuse peatas.