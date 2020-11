Raadiohommikus: Trump on tunnistamas Bideni võitu

Vaatame, kas Trump on lõpuks tunnistamas Bideni võitu ning mida toob see kaasa maailma majandusele ja poliitikale. Stuudios on riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson.

Äsja Rootsist naasnud investor Toomas jagab oma värvikat reisikogemust ning kirjeldab, mida ta investorina juurde õppis.

Kuidas Christopher Browne’i ikooniline väärtusinvestori taskuraamat aitab ka tänasel päeval leida võidukaid aktsiaid? Otsime küsimusele otsestuudios vastust koos väikeinvestor Indrek Nauriga.

Hommikuprogrammis toovad värsked uudised ja päevakajalised teemad teieni Karl Eduard Salumäe ja Igor Rõtov.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas perearst Eero Merilind. Räägime meeste tervisest – miks meeste eluiga on naiste omast ligi üheksa aasta võrra lühem, miks mehed arsti juurde ei taha minna, mida peaks elustiili muutmise juures silmas pidama ja kas tervisejooksu tehes on mõistlik podcast'e kuulata.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saate teemaks on start-up'ide finantseerimine. Mida investor investeeringu tegemisel vaatab? Kuidas saab ettevõtja ennast investeeringu kaasamisel atraktiivsemaks teha? Mida alustav ettevõtja peaks juriidilise poole pealt silmas pidama investori kaasamisel ja mis on tavalised vead? Nendel ja paljudel teistel teemadel räägivad Lemonade Standi kaasasutaja ja tegevjuht Siim Teller ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ja partner Ergo Blumfeldt.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Kui kevadise koroonalaine ajal kulus tervishoiusüsteemil 95 miljonit lisaeurot, siis mitusada miljonit see meile kogukulu kokku teeb? 200 miljonit? 250 miljonit? Stuudios on sotsiaalministeeriumi tervisevõrdsuse poliitika juht Kaija Kasekamp, PERHi nõukogu esimees Georg Männik ja KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas Fortumo juht Martin Koppel. Räägime sellest, kuidas Rain Rannu, Veljo Otsason ja Martin Koppel Fortumo 13 aastat tagasi rajasid, selle suureks kasvatasid ning tänavu uuele omanikule, Briti börsifirmale Boku müüsid. Saatest selgub, kuidas juht ei saa motivatsiooni tekitada, aga saab seda kaotada, kuidas sõpradega ühiselt edukalt äri teha ning kuidas reageerisid Fortumo töötajad sellele, et ettevõtte omanikud jagasid ühinemisel töötajate vahel paar miljonit eurot.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Saates on külas Soome päritolu investeerimispankur Joakim Helenius.

Kas tulevik on pigem apokalüptiline katastroof või põnev seiklus? Kas kliimakatastroofi saab vältida ka tarbimist vähendamata? Kuidas Eestist võib saada väikene hiiglane? Sellest kõigest räägib ettevõtja, investor ja poliitik Joakim Helenius.

Saadet juhib Äripäeva Akadeemia koolitaja Jaanus Kangur.

Saade oli eetris 2020. aasta septembrikuus.

