Pealinna pere kolis Noarootsi unistusi täitma

Hea töökoht majandusministeeriumis ja IT-ettevõtja tegusad toimetused pealinnas – võiks ju oletada, et mitte üks vägi ei pane noort perekonda Tallinnast lahkuma. Ometi paiskasid Merilin Kaustel-Lehemets ja Hannes Lehemets oma elamise müüki ning kolisid Noarootsi kerkinud unistuste koju. Sisustaja uuris, kuidas elumuutust planeeriti ja kuidas Läänemaa neid vastu võttis.

“Suuri hirme maale kolimisega ei olnud. Tundus, et sõbrad-sugulased olid meie elumuutuse pärast rohkem mures kui me ise. Mind ennast alguses häiris teadmine, et arstiabi on kaugel ja kiirabil kuluks meile jõudmiseks umbes 40 minutit,” räägib Merilin ja lisab, et viimast mainib ta vahel ka oma külalistele, eriti lastele – suuri riske ei tasu möllamise käigus ette võtta, sest kui midagi juhtub, pole kiiret abi loota.