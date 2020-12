Tallink võtab Victoria I liinidelt maha

Üsna inimtühi Tallinki laev Victoria I. Foto: Liis Treimann

Tallink peatab ettevõttele kuuluva laeva Victoria I sõitmise Tallinna-Stockholmi-Riia-Stockholmi-Tallinna liinil ning Tallinna-Helsingi liinil alates 1. jaanuarist, teatas Tallink Grupp.

Kontsernile kuuluv laev on teenindanud kahte ajutist liini alates käesoleva aasta sügisest, et täiendavalt toetada ettevõtte kaubavedude võimekust Eesti ja Rootsi vahel, ning ühtlasi pakkudes ainsat ajutist meretranspordi ühendust Stockholmi ja Riia vahel. Alates oktoobrikuust on Victoria I samuti teenindanud nädalavahetuseti toimuvaid Soome turule suunatud edasi-tagasi reise Helsingi-Tallinna liinil mahaminekuta Tallinnas.